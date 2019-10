Nomade incinta a 13 anni viene portata in comunità Il fidanzato la rivuole

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Andrea Pegoraro L'adolescente partorirà un bambino tra poco più di un mese. Prima era stata ricoverata in ospedale per delle visite e poi è stata trasferita dai servizi sociali in una struttura protetta. È successo in provincia di Padova Tra poco più di un mese diventerà mamma, a soli 13. Prima è stata ricoverata in ospedale per fare dei controlli legati alla gravidanza e poi i servizi sociali l’hanno trasferita in una struttura protetta. Protagonista del caso un’adolescente che fa parte di una famiglia di nomadi Sinti, la quale si sposta tra la zona di Bassano e quella di Cittadella. Come riporta Il Gazzettino, la ragazza dovrebbe dare alla luce un bambino il 16 novembre. Dopo essere statain, i genitori e ilhanno raccontato di non essere stati informati del trasferimento e quindi hanno deciso di rivolgersi a un avvocato di Treviso. Nel ...