La Turchia | le nostre truppe sono entrate in Siria

Siria - gli Usa : “Turchia si sta muovendo verso il nord. Nostre truppe non saranno coinvolte” : È in un comunicato di appena dodici righe che gli Usa comunicano una scelta importantissima che potrebbe stravolgere gli esiti della guerra in Siria, causare un nuovo conflitto con i curdi e permettere la liberazione di molti prigionieri Isis nelle carceri. Una nota che arriva dopo una telefonata tra il presidente Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan. La Casa Bianca fa sapere che la Turchia si sta muovendo verso il nord del paese, ...