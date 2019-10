Un Settembre 2019 di caldo storico

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Parliamo di anomalie termiche a livello globale e ilsi piazza al primo posto come il piu’dalle prime rilevazioni con un +0.57°C rispetto alla media del 1981-2010. Quasi pari aldel 2016 che fece rilevare 0,02°C in meno rispetto all’attuale anomalia. anomalie termiche sul globo perLe regioni con temperature sopra alla media in questo mese sono stati gli Stati Uniti centrali e orientali, l’altopiano della Mongolia e buona parte dell’Artico. Temperature molto al di sotto della media sono state registrate solo in alcune regioni, compresa la Russia sudoccidentale e parte dell’Antartide. Se diamo uno sguardo alabbiamo tutti i mesi sopramedia in ordine: gennaio al 4° posto tra i più caldi dall’inizio delle rilevazioni; Febbraio al ...

