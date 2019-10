John Lennon | auguri sentimentali all' ”uomo più pigro d’Inghilterra”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Caro, ti scrivo un paio di volte all’anno e nel farlo ‘mando a quel paese’ tutte le regole sull’uso della prima persona perché ti sto scrivendo io, mica il giornale, mica qualcuno che (in questo caso) dice le cose in maniera obiettiva e neutrale. Oggi è il giorno in cui sei nato, il 9 ottobre. Se festeggiassi il compleanno avresti 79 anni. Non so mica se ti piacerebbe com’è diventato il mondo. Io dico di no, ma chi può dirlo: magari staresti tutto il giorno sui social a farti i selfie ritoccati o saresti “ancora in palla” come Mick Jagger. Sai che c’è: senza rancore, preferisco non saperlo. Tanto oramai sei morto, non si può fare molto. La cosa che volevo dirti è che di regali ne hai fatti più tu a me che io a te, che in effetti non te ne ho fatti neanche uno. Il più bello che m’hai fatto è Watching the wheels . La mia canzone ...

