Iniziati i raid turchi in Siria | colpite città  al confine Trump | «È una cattiva idea»  

Fonte : corriere

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’è di creare una «zona cuscinetto» traa. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

zazoomnews : Iniziati i raid turchi in Siria colpite città al confine. L’Ue: «Fermate l’attacco» - #Iniziati #turchi #Siria… - fran67marcolin : RT @Livia_DiGioia: Sono iniziati i raid turchi contro la #Siria e i #Curdi, nel silenzio più totale del mondo. Dico voi ma come fate a sen… - Livia_DiGioia : Sono iniziati i raid turchi contro la #Siria e i #Curdi, nel silenzio più totale del mondo. Dico voi ma come fate… -