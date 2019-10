Canta i Maneskin con il linguaggio dei segni e Amadeus lo invita a Sanremo 2020

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Luana Rosatoha scelto dire al Festival diun concorrente de I Soliti Ignoti che ha into il pubblicondo neldeiUno dei concorrenti de I soliti ignoti ha ammaliato talmente tantoche il conduttore ha deciso dirlo per la prossima edizione del Festival di. Marco, 36 anni, originario di Nettuno, è riuscito ad inre il conduttore e il pubblico in studio interpretando endo la canzone dei, "Torna a casa", con ildei. Un momento davvero intenso che ha catturato l’attenzione dei presenti e spintoa fargli i suoi più sentiti complimenti anche per la capacità interpretativa dimostrata. “Bravo Mauro – ha esordito il direttore artistico del Festival della Musica Italiana, già a conoscenza dell'abilità del giovane che ama cimentarsi anche con i brani di Tiziano ...

Klelijahh : Mio padre che canta canzoni dei Maneskin ok -