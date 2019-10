Bari | dottoressa denuncia violenza sessuale | imputato prosciolto | querela presentata in

Bari - prosciolto per violenza sessuale sulla dottoressa della guardia medica : "Denuncia tardiva" : A causa di quegli episodi, fu anche costretta a cambiare tre diverse sedi di lavoro in pochi mesi ma aveva denunciato l'uomo oltre il termine di 6 mesi previsto per legge all'epoca, nel 2017, ora prolungato a un anno con la nuova norma del 'codice rosso'