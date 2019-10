Strage dei porti aperti

Mafia : Strage via D'Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) - Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all'Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all'udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pen

Mafia : Strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) – Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all’Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all’udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pentiti e poi tornati in libertà. Ma è un errore. Le uniche parti offese, come spiega Paci “sono i familiari del giudice ...

Mafia : Strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – C’è un nuovo indagato per la strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Si tratta del medico dei boss, Antonino Cinà, già condannato a 12 anni di carcere nel processo sulla trattativa Stato-Mafia e ora di nuovo imputato in appello sempre per minaccia a corpo politico dello Stato. La Procura di Caltanissetta, che ha aperto il fascicolo, e ...

Strage di Marzabotto - 75 anni dall’eccidio dei nazifascisti. Mattarella : “La sua memoria va custodita - il male non è sconfitto per sempre” : “Alle atrocità della barbarie nazifascista, la Repubblica e la sua democrazia hanno risposto ponendo al centro la persona, affermando l’aspirazione alla pace e quella alla giustizia, il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e, insieme, dei diritti delle comunità in cui l’uomo si realizza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la Strage di Marzabotto, di cui oggi ricorre il 75esimo anniversario. ...

Strage dei bambini - a processo gli ufficiali della Marina e della Guardia costiera : I responsabili delle sale operative di Roma rinviati a giudizio per rifiuto d'atti d'ufficio e omicidio colposo. Nel naufragio del peschereccio preso a mitragliate da una motovedetta libica morirono 268 profughi siriani, tra cui sessanta minori. Chiesta l'archiviazione della comandante Catia Pellegrino, ma i sopravvissuti si oppongono Così li ho visti morire" Così l'Italia ha lasciato annegare 60 bambini: in esclusiva le telefonate del ...

La Strage silenziosa dei giovani : Un suicidio ogni 40 secondi : Il suicidio è la seconda causa di morte nel mondo tra i più giovani. Un dato preoccupante che riguarda anche l'Italia: il suicidio è infatti seconda causa di morte per i ragazzi italiani tra i 15 e i 24 anni. I dati Istat rivelano che su 4mila suicidi l'anno registrati nel Belpaese, oltre il 5% è compiuto da ragazzi sotto i 24 anni. E tra gli adolescenti cresce anche il fenomeno dell’autolesionismo. All'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, le ...

Xana e la Strage oscura dei tumori infantili : Tony Damascelli «Perché, Signore, i bambini muoiono?». Non è soltanto la domanda che Dostoevskij scrive nell'Idiota e fa pronunciare al principe Mishkin. È l'interrogativo senza risposta che ci assale e ci intossica quando un innocente perde la vita, per mano dell'uomo o del destino, colpito a morte dalla guerra, dalla fame, dalla sofferenza, infine dalla malattia feroce, crudele. Così la figlia di Luis Enrique, Xana di anni nove, ...

Big Pharma alla resa dei conti sulla Strage da oppioidi. Purdue offre 12 miliardi per patteggiare : Decine di migliaia di morti dopo, sembra essere arrivato il tempo della resa dei conti per le aziende farmaceutiche produttrici di oppioidi, complici di aver alimentato un’epidemia costata la vita, solo nel 2017, a 47.600 persone. Dalla fine degli anni ’90 ad oggi, si parla di oltre 400mila decessi per overdose di antidolorifici, eroina e fentanyl, un potente analgesico oppioide sintetico. Una vera e propria strage, definita ...

Addio a Giovanna Maggiani Chelli - presidente dell’associazione familiari vittime della Strage di via dei Georgofili e blogger del Fatto.it : Addio a Giovanna Maggiani Chelli. La presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofilì è morta la notte scorsa, dopo una lunga malattia, nella sua casa di La Spezia. blogger del fattoquotidiano.it, Giovanna ha tenuto acceso per anni i riflettori su uno degli attentati mafiosi più misteriosi della storia italiana: quello che il 27 maggio 1993 a Firenze che causò cinque vittime, decine di feriti e ...