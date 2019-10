Salerno | abusi sessuali su una minorenne | indagata un’intera famiglia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ignazio Riccio Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti il padre e la madre della piccola, il fratellastro e la moglie. I quattro erano stati arrestati il gennaio scorso a seguito di un’indagine iniziata nel 2017 La Procura diha chiuso le indagini:rischia di andare a processo per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti di unadi cinque anni. Ad essere indagati sono il padre e la madre della piccola, il fratellastro e la moglie. I quattro erano stati arrestati il gennaio scorso a seguito di un’indagine iniziata qualche anno fa. Il padre della piccola, 62enne, fu trasferito in carcere, mentre le altre tre persone andarono ai domiciliari. L’inchiesta sui presunti maltrattamenti era iniziata nel 2017. Gli inquirenti si trovarono di fronte ad una situazione inquietante: la bambina era malnutrita e costretta a vivere in ...

