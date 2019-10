Mattarella | “Più soldi per il clima nel bilancio Ue” | ma la Danimarca frena

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’Unione europea “dovrebbe avere all’interno del suomaggiori risorse per il, magari cominciando dall’allargamento delle tasse sui grandi inquinatori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando stamattina, nel corso della sua visita ufficiale a Copenaghen, la premier danese Mette Frederiksen. Una sollecitazione, quella di, che non sembra aver trovato risposta positiva da parte del Paese danese, con la premier che ha infatti sottolineato come laabbia già compiuto molti interventi a favore deled è quindi contraria ad un aumento su questo tema delle risorse neleuropeo. Laha ribadito come istanziati dall’Unione per l’ambiente e soprattutto per la lotta al cambiamentotico siano sufficienti. Magari, ha rilevato, si potrebbe essere ...

Quirinale : #Mattarella: un’Europa più solida e più coesa diverrebbe un partner internazionale più credibile. Un partner che ve… - VforVanessa86 : RT @DKAmbRom: Congratulazioni #Copenaghen per la nuova linea della #metro, realizzata grazie ad una forte collaborazione con aziende italia… - gigilorenz : RT @lucianoghelfi: #Mattarella sta visitando la nuova linea #metro di #Copenhagen. Un vero gioiello di tecnologia #MadeInItaly che - da res… -