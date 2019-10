Xiaomi Mi A3 | Mi 9T Pro | Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi pazzeschi

Xiaomi Mi CC9 Pro con fotocamera da 108 MP sta per arrivare : certificato dall’EEC : Una sorta di conferma dell'imminente lancio di Xiaomi Mi CC9 Pro arriva dal database dell'EEC, ente che ha certificato un inedito device del colosso cinese L'articolo Xiaomi Mi CC9 Pro con fotocamera da 108 MP sta per arrivare: certificato dall’EEC proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi propone numerose offerte sul proprio store ufficiale mi.com e l'offerta del giorno è Mi A3, acquistabile scontato a 199,90 euro.

Non è uno scherzo : ora Xiaomi produce e vende bottiglie d’acqua minerale : Dopo avere presentato lo Xiaomi Mini Head Massager, il colosso cinese torna all’arrembaggio con l’annuncio della vendita di bottiglie di acqua minerale. Queste, etichettate semplicemente come Xiaomi Arctic Spring Natural Mineral Water, sono l’ennesima prova della grande attenzione dell’azienda hi-tech non solo per il mercato telefonico, ma anche per settori diametralmente opposti. Infatti, come una piovra, Xiaomi investe ...

Aggiornamenti in roll out per Xiaomi Mi 8 - Mi 8 Pro - Mi 9T - Mi 9T Pro - Mi 9 SE e Mi MIX 2S - Huawei P30 Pro e Pro - OPPO Reno e NVIDIA Shield TV : È oggi tempo di Aggiornamenti in casa OPPO, NVIDIA, Xiaomi e Huawei, un chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone ed offrire ai suoi utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone sono stati aggiornati in queste ultime ore e quali sono le novità introdotte dagli update. OPPO Reno OPPO Reno ha cominciato a ricevere – sia ben chiaro, solo in Cina – ...

Dal 9 ottobre in Europa lo Xiaomi Black Shark 2 Pro - il più veloce di sempre : Arriverà anche in Europa lo Xiaomi Black Shark 2 Pro, come annunciato dall'OEM sul proprio sito ufficiale: verrà dato il via alla commercializzazione già dalla prossima settimana, compreso di accessori in regalo. Se avevate già messo gli occhi sul dispositivo se non altro adesso avrete la possibilità di acquistarlo in via ufficiale, senza dover ricorrere all'ausilio dei rivenditori terzi. La data ufficiale del debutto commerciale nel Vecchio ...

Le offerte online di oggi sono top : Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy A50 - Galaxy Note 10 e tanti altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e settembre si accompagna a un’altra “bella” carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. sono ben cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 10. L’offerta più interessante ha come protagonista Samsung Galaxy A50, ...

Il 24 ottobre potrebbe arrivare Xiaomi Mi CC9 Pro con fotocamera da 108 MP : Amanti del mondo Xiaomi, pare che siamo finalmente in procinto di scoprire tutto sul tanto atteso Xiaomi Mi CC9 Pro. Infatti, come viene riportato da Xiaomishka su Twitter, il nuovo smartphone del colosso cinese dovrebbe debuttare il prossimo 24 ottobre. L’attenzione della stampa e degli utenti è tutta concentrata sulla fotocamera da ben 108 MP che, almeno sulla carta, sarà in grado di scattare foto decisamente buone. #Xiaomi #108MP ...

Che sconti : Xiaomi Mi 9T - 9T Pro - 9 SE e 9 Lite in offerta a prezzi strepitosi : La serie Mi 9 di Xiaomi si è decisamente “allargata” dalla presentazione del modello originale, al quale era stato affiancato l’ottimo Xiaomi Mi 9 SE. Nei mesi successivi abbiamo visto arrivare Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro (versioni occidentali della serie Redmi K20) e da qualche settimana al gruppo si è aggiunto Xiaomi Mi 9 Lite, altro rebranding, stavolta di Xiaomi Mi CC9. Anche se tutti i modelli citati sono disponibili anche in ...

Ecco i primi due scatti di prova della fotocamera da 108 megapixel di Xiaomi Mi MIX Alpha : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli annunciati nel corso del 2019, merito del suo design assolutamente fuori dal comune. Tra i punti di forza di tale device e sui quali si è soffermato molto il produttore vi è anche il comparto fotografico, che può contare su un sensore principale da 108 megapixel e nelle scorse ore su Weibo sono stati pubblicati i primi scatti di prova realizzati con lo ...

Xiaomi Mi 9 Pro 5G smontato nel teardown ufficiale - intanto c’è la conferma : quest’anno non ci saranno altri Mi MIX : Xiaomi Mi 9 Pro 5G, il nuovo smartphone di riferimento del produttore cinese presentato ufficialmente in Cina qualche giorno fa, è stato mostrato nella sua struttura interna attraverso le immagini del teardown ufficiale; intanto nelle scorse ore è arrivata anche una conferma destinata a creare un po’ di delusione: Mi MIX Alpha, presentato come concept proprio insieme al successore di Mi 9, sarà il solo nuovo modello della serie per ...

Oggi Xiaomi ha pubblicato un video dell'unboxing ufficiale del Mi Mix Alpha che ha rivelato il contenuto della confezione e tra gli accessori che verranno spediti con lo smartphone è inclusa una custodia protettiva che si adatta al particolare design del dispositivo stesso.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro : migliori cover e pellicole di vetro : Xiaomi sta davvero invadendo il mercato con i suoi smartphone e l’arrivo in Italia del nuovo Xiaomi Redmi Note 8 Pro ne è la conferma. Pur promettendo prestazioni davvero ottime, quest’ultimo si colloca nella fascia leggi di più...

Xiaomi conferma che il futuristico Xiaomi Mi MIX Alpha, lo smartphone con display avvolgente, avrà una cover protettiva ufficiale.

L'altoparlante da esterno Xiaomi Mi Outdoor bluetooth Speaker, di cui abbiamo sentito parlare un paio di mesi fa, è finalmente pronto per essere messo in vendita, inoltre Xiaomi ha in crowdfunding un giubbotto in piuma d'oca bianca a temperatura controllata alimentato da un power bank.