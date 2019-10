Uomo torna a casa dopo due mesi dal funerale | la moglie appena lo vede ha un infarto

Uomo paralizzato torna a camminare con esoscheletro/ Muove braccia col pensiero : Un Uomo paralizzato, divenuto paraplegico da quattro anni, è tornato a camminare grazie ad un esoscheletro robotizzato: 'Io come primo Uomo sulla Luna'.

Uomo paralizzato torna a camminare grazie a un esoscheletro comandato col pensiero : “Mi sono sentito come il primo Uomo sulla luna. Non camminavo più da anni. Avevo dimenticato di essere più alto della maggior parte delle persone intorno a me. E’ stato davvero impressionante“: lo ha dichiarato un giovane paralizzato che, grazie ad un esoscheletro, è riuscito camminare dopo anni. La tecnologia registra i pensieri di chi lo indossa e viene guidato da questi grazie a una serie di elettrodi speciali. Il ...

Accusato di aver ucciso un Uomo passa vent’anni in carcere poi la vittima ritorna a casa : Un uomo ha subito una condanna ingiusta ma lo si è scoperto solo dopo che è stato in carcere per venti anni. L’uomo, era stato Accusato di aver ucciso il suo vicino di casa al culmine di una lite e, nonostante si professasse innocente, il Tribunale non lo aveva creduto e lo aveva condannato a 20 anni di galera. Durante la detenzione era stato ritrovata una testa in un pozzo e, pensando si trattasse della vittima, l’uomo era stato ...

Fabio Fazio torna in tv e racconta : “Sono stato aggredito per strada da un Uomo incattivito. A mio figlio dicevano che rubo i soldi alla Rai” : Fabio Fazio sta per tornare. Non più su RaiUno ma su RaiDue, trasferimento deciso dopo numerose polemiche. E il conduttore ha deciso di rilasciare un’intervista a Repubblica, in attesa di debuttare nella seconda rete Rai, domenica 29: “Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e non una risorsa”. Insomma, Fazio afferma di vedere in ...

I Migliori Anni Della Nostra Vita : dopo 53 anni Un Uomo - Una Donna tornano sullo schermo : Un omaggio al cinema francese per mano di uno dei suoi più iconici interpreti. E’ questa l’operazione di Claude Lelouch regista de I Migliori anni Della Nostra Vita: dopo 53 anni Un Uomo e Una Donna tornano sullo schermo. Anouk Aimée interpreta ancora una volta Anne Gauthier, così come Jean-Louis Trintignant veste i panni di Jean-Louis Duroc nel lungometraggio che rappresenta il sequel del pluripremiato Un Uomo, Una Donna. Il film è stato ...

Reggio Emilia - Uomo espulso dall’Italia : va in Brasile - cambia sesso e ritorna : La trans 37enne è stata arrestata per non aver rispettato l’obbligo di lasciare il Paese. A tradirla sono state le impronte digitali nel database: corrispondevano a quelle di un uomo nato in Brasile nel 1982. Aveva il divieto di entrare in Italia per tre anni e così, non avendolo rispettato, è stata immediatamente arrestata.Continua a leggere

Il gel per capelli Uomo è tornato : I grandi eventi di questo scorcio finale dell’estate annunciano il ritorno del gel per capelli che le star più eleganti sfoggiano senza timore di sembrare sudati nei loro completi autunnali. Ecco gli esempi migliori da cui farsi ispirare. 1 - Timothée Chalamet Un esempio da ricordare: se i tuoi capelli sono lunghi e ricci, occorrono più strati di gel. E se riesci a fare come lui il tuo taglio vale da solo il prezzo dei ...

Uragano Dorian - un Uomo ha visto un tornado distruggere la sua casa attraverso il videocitofono [VIDEO] : Jason Sawyer e sua moglie stavano seguendo un live dell’Uragano Dorian mentre sferzava Emerald Isle, in North Carolina, dove hanno una casa, quando la connessione internet si è interrotta. L’uomo ha così deciso di controllare la telecamera del suo citofono ed è così che ha visto la sua casa spazzata via da un tornado. “Abbiamo ricevuto notizie di un tornado nell’area. Così abbiamo controllato la storia e abbiamo visto il video”, ha dichiarato ...

Crisi di Governo : “Può tornare un governo gialloverde - la crisi è colpa di Conte che è un Uomo del PD” : Il Professor Paolo Becchi è intervenuto ai microfoni di Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus per commentare la crisi di governo. Salvini si è mosso tradi? “Mi sembra una cosa del tutto inutile. Lui ci ha provato: è stato un blitz che si è dimostrato un fallimento. Ora si tratta di vedere come uscirne. Mi sembra giustificato, perché ha vinto le elezioni europee, ha visto che non riusciva a cambiare. Ma il responsabile della crisi è Conte, non ...

Crisi di Governo : “Può tornare governo gialloverde - la crisi è tutta colpa di Conte - è un Uomo del PD” : Il Professor Paolo Becchi è intervenuto ai microfoni di Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus per commentare la crisi di governo. Salvini si è mosso tradi? “Mi sembra una cosa del tutto inutile. Lui ci ha provato: è stato un blitz che si è dimostrato un fallimento. Ora si tratta di vedere come uscirne. Mi sembra giustificato, perché ha vinto le elezioni europee, ha visto che non riusciva a cambiare. Ma il responsabile della crisi è Conte, non ...

Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini : «Francesca Verdini? Non sono gelosa - vorrei anche io un Uomo al mio fianco» : Elisa Isoardi torna sulla sua relazione con Matteo Salvini. In un’intervista al settimanale Diva e Donna spiega i motivi che l’hanno portata a prendere la decisione di separarsi dal vice premier: «Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso», chiarisce. Elisa Isoardi è in vacanza, sta recuperando le energie in attesa della prossima stagione de La prova del cuoco che la vedrà nuovamente ...