Roma | Side chiede aiuto ai fan per trovare marijuana | ' Aiutatemi sono disperato'

Cultura - Roma : oggi ingresso gratuito nei musei per i residenti : oggi, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, consente di scoprire, oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti dei musei, le numerose, varie e interessanti esposizioni, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito a esclusione ...

Il Papa nomina l’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribunale Vaticano : l’ex procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, è stato nominato da Papa Francesco presidente del tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Pignatone prende così il posto del precedente presidente Giuseppe Dalla Torre. L'articolo Il Papa nomina l’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribunale Vaticano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bordoni-Bacchetti : Delibera “Pinsa Romana” da imbarazzo a disfatta per la Presidente Roberta Della Casa : Roma – La Delibera “Pinsa Romana” da imbarazzo è diventata una disfatta per la Presidente del IV Municipio di Roma Capitale Roberta Della Casa, che ostinatamente va avanti per la sua strada a costo di farsi sconfessare dalla sua stessa maggioranza che la lascia sola. Politicamente – dichiara l’Avv. Dino Bacchetti Capogruppo di Forza Italia nel IV Municipio e Presidente Commissione Garanzia, Controllo, Trasparenza – i consiglieri del ...

Giorgia Meloni sta con la Lega : "Sì al presidenzialismo - mai più Romano Prodi al Quirinale" : La Lega si muove, Fratelli d'Italia risponde. Sul piatto non soltanto la riforma elettorale, ma anche una nuova legge per l'elezione del capo dello Stato. Carroccio ed FdI, da tempo, sono a favore dell'elezione diretta. E la questione, come detto, è tornata d'attualità, sotto alla regia di Roberto C

Roma - pitone nel giardino di casa : un residente lancia l'allarme sui social : Si torna a parlare di abbandono di animali a Roma. Stavolta però non è stato abbandonato un cane, come avviene purtroppo spesso, ma addirittura un pitone. A farlo presente è stato nelle ultime ore un residente, Stefano Podrecca, che ha realizzato anche un video abbastanza eloquente. Il pitone è stato notato dall'uomo nei pressi del giardino della sua abitazione, in via Falcognana, Roma sud, nella notte tra martedì e mercoledì. Vicino al rettile ...

Stranieri in Italia - 5 - 2 milioni i residenti regolari. Romania e Cina le provenienze con i maggiori incrementi negli ultimi 8 anni : A fine 2018 gli Stranieri regolari residenti in Italia erano 5,25 milioni (111mila in più rispetto al 2017), di cui 3,6 milioni provengono da Paesi non comunitari. negli ultimi dieci anni i residenti Stranieri sono aumentati del 419%, uno dei tassi di crescita più marcati tra quelli registrati nei Paesi europei. Sono i dati illustrati qualche giorno fa dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo in audizione davanti alla commissione Affari ...

Marcello De Vito - ok del gip al giudizio immediato : l’ex presidente del Consiglio comunale di Roma resta ai domiciliari : resta ai domiciliari Marcello De Vito, l’ex presidente dell’assemblea capitolina, attualmente sospeso, a processo con l’accusa di corruzione in uno dei filoni della maxinchiesta della procura di Roma sul nuovo stadio dei giallorossi. Il giudice per le indagini preliminari Maria Paola Tomasselli, infatti, ha accolto la richiesta dei pm che volevano il giudizio immediato per l’ex esponente del Movimento 5 stelle. De Vito ...

Roma - lite nel Municipio V : consigliere M5s aggredisce il presidente con un morso sul naso : Uno scambio accesso, finito con un’aggressione. Si è conclusa con un morso sul naso al “minisindaco” una lite scoppiata giovedì pomeriggio, dopo la seduta del consiglio del Municipio V. Protagonisti sono Giovanni Boccuzzi, esponente del Movimento 5 stelle e guida del cosiddetto Municipio “delle Torri”, e Alessandro Stirpe, presidente della Commissione cultura della Capitale. Secondo quanto apprende ...

Roma. Nuove residenze per le persone anziane - al via percorso di sperimentazione : Approvato in Giunta l’Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e l’IPAB IRAS (Istituzione Pubblica di

"Mamme sexy si lamentano dei bulli"/ Preside Roma - lettera choc : 'confusione di ruoli : "Mamme sexy che si lamentano dei bulli". Fa discutere la lettera di una Preside di un istituto di Casal Palocco in quel di Roma, in vista del nuovo anno

Lettera choc di una preside Romana : "Mamme in minigonna - poi si lamentano per le figlie bullizzate" : “Mamme in minigonna e calze a rete, perché si lamentano per le figlie bullizzate?”. Così recita una lunga Lettera di congedo di una preside di un istituto romano. A riportare il contenuto della missiva della professoressa Eugenia Rigano è il Corriere della Sera: oltre che di un addio alla scuola, si tratterebbe di una replica alle critiche e agli appunti a lei rivolti durante gli anni trascorsi al vertice ...

Roma - 'Mamme in minigonna si lamentano dei bulli' : bufera sul saluto della preside : Genitori con manie di protagonismo e che si azzuffano sulle chat di classe con turpiloquio e minacce. "Perché poi si lamentano quando i figli diventano violenti?" scrive la dirigente dell'istituto comprensivo Tullia Zevi, in una lettera di commiato che ha scatenato rabbia e...

Venezia 76 - la presidente di giuria contro Roman Polanski : “Non voglio alzarmi in piedi e applaudirlo” : “Non andrò alla serata di gala in onore di Roman Polanski, ma è giusto che il suo film sia in concorso a Venezia”. A tuonare contro il regista di Rosemary’s baby è la regista argentina Lucrecia Martel, presidente della giuria del Festival di Venezia 2019. Durante la conferenza stampa di presentazione delle giurie Martel ha spiegato la motivazione della sua assenza all’imminente serata di gala per Roman Polanski e per il suo ultimo film J’accuse, ...

Accadde oggi - 17 agosto 2008 : muore Franco Sensi - uno dei presidenti più amati nella storia della Roma : Il 17 agosto 2008 ci lasciava Franco Sensi, storico presidente della Roma. Ventesimo presidente della storia giallorossa, Franco Sensi è ricordato con affetto dai tifosi della Roma, specialmente per aver regalato la gioia del terzo scudetto (quello del 2001). Fu anche imprenditore petrolifero, immobiliare ed editoriale e fu proprietario anche di Foggia, Nizza e Palermo. Ma l’amore per la Roma fu ineguagliabile. Quindici anni di ...