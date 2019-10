Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ricordo ancora le parole della mia insegnante di recitazione: “Anche un criminale una volta è stato bambino e ha avuto un percorso di vita che lo ha condotto a compiere atrocità, perciò non giudicatelo mai. Capitelo profondamente, entrate nel suo mondo, vivetelo, credete in lui e sarete credibili agli occhi del pubblico”. Ieri sera, mentre mi scorrevano davanti le immagini di, il film di Todd Phillips, queste frasi che tante volte avevo ascoltato con trasporto ora prendevano vita e corpo grazie all’indescrivibile lavoro attoriale di Joaquin Phoenix e del suo Arthur Fleck. A gran voce si invoca un Oscar per questa interpretazione e per il film in generale che sono sicura arriverà, perchéè un’opera straordinaria, introspettiva, potente e spietata. Non ti tiene felicemente incollata alla poltrona, ma ti costringe a star seduta a guardare: perché la verità è che vorresti ...

Cascavel47 : Questo Joker è figlio di una società malata che lo corrode. Ed è disperatamente umano - ilfattoblog : #JOKER “Anche un criminale una volta è stato bambino, perciò non giudicatelo mai' [DAL BLOG - di @LaPetretto] - IISimbionte : E questo è tutto gente! #joker #jokerfilm #ilsimbionte #venom #wearevenom #carnage #disorderedminds #badassmonday -