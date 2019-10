Nuova Abarth 695 70° Anniversario

Anteprima internazionale agli Abarth Days 2019 per la Nuova 695 70° Anniversario : La nuova serie speciale Abarth 695 70° Anniversario , che sarà prodotta in tiratura numerata in sole 1.949 unità è stata...

Nuova Abarth 595 Pista - pensata per i giovani ma perfetta per tutti : Si rinnova la serie speciale Abarth 595 Pista, sempre orientata alla performance e dedicata ai più giovani appassionati dello Scorpione. La 595 Pista è ancora più potente, grazie alla Nuova turbina Garrett, che consente di erogare 165 cv, è equipaggiata con l’iconico scarico Record Monza Attivo e con le sospensioni posteriori Koni, con tecnologia FSD […] L'articolo Nuova Abarth 595 Pista, pensata per i giovani ma perfetta per tutti ...