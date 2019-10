Manichino di Greta Appesso a un cavalcavia | il WWF | “è incitazione all’odio”

Manichino di Greta Thunberg appeso sotto un ponte a Roma : Un Manichino con le sembianze della giovane attivista Greta Thunberg e' stato appeso sotto un ponte a Roma, in via Isacco Newton.

Roma - Manichino di Greta Thunberg appeso a un ponte. Avviate indagini per minacce aggravate. Raggi : “Vergognoso” : Treccine, mantellina anti-pioggia e il cartello: “Greta is your God”. E’ stato ritrovato questa mattina un manichino dell’attivista Greta Thunberg appeso sotto al ponte in via Isacco Newton, a Roma, fra Marconi e Portuense. Per ora si indaga per minacce aggravate. Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale che attende una informativa della polizia, intervenuta sul ...