Lampedusa, recuperati corpi di 13 donne

Sono 13 i cadaveridai soccorritori dopo il naufragio al largo di. Le vittime accertate sono tutte;tra i dispersi 8 bimbi -una di 8 mesi con la mamma- e 2 gestanti. I Pm di Agrigento indagano contro ignoti per naufragio e omicidio plurimo, in attesa di capire se gli scafisti siano tra i superstiti. Tratte in salvo 22 persone dopo il rovesciamento dell'imbarcazione. Lo spostamento dei migranti -una cinquantina- tutti su un lato della barca all'arrivo dei soccorsi avrebbe causato il naufragio.(Di lunedì 7 ottobre 2019)