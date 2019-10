Isles of Adalar è un nuovo RPG open world che ricorda molto The Elder Scrolls ed è in

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Peakway Software ha annunciatoof, un gioco di ruolofantasy sia per giocatore singolo che in co-op che arriverà su PC a luglio 2020. Per celebrare questo annuncio, il team ha pubblicato il primo trailer di annuncio.Il gioco verrà pubblicato assieme ad un editor di livelli e supporto a Steam Workshop in modo che i giocatori possano creare i proprio elementi o modificarne di esistenti."Lavoreremo attivamente per costruire una comunità creativa attorno al nostro gioco" ha dichiarato il team. "Creeremo strumenti più intuitivi e facili da utilizzare in modo che piccoli team di sole poche persone possano realizzare campagne su larga scala. Ma oltre agli strumenti offriremo ai giocatori contenuti extra che non vengono utilizzati nel gioco di base in modo che le loro campagne possano sembrare uniche. Ciò varierà dai biomi ambientali, ai diversi stili di architettura e ...

