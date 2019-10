Aurora Ramazzotti | Oggi con i miei genitori mi apro molto di più

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - le foto mai viste pubblicate su Instagram : Un momento amarcord social per Michelle Hunziker. La conduttrice, sfogliando l’album dei ricordi, ha trovato un suo scatto da giovane, all’età diciotto anni e una con la prima figlia Aurora Ramazzotti, allora tredicenne, e li poi ha condivisi dal suo account Instagram. La prima foto vede appunto una giovane Michelle e lo scatto è accompagnato da una didascalia in cui spiega che era appena passata per le mani di un’estetista “assassina”: ...

Michelle Hunziker come Aurora Ramazzotti/ A 18 anni mamma e figlia come gocce d'acqua : Michelle Hunziker come Aurora Ramazzotti, foto Instagram: a 18 anni mamma e figlia come due gocce d'acqua. Ecco lo scatto

Aurora Ramazzotti non resiste : la sorpresa per il fidanzato commuove : Aurora Ramazzotti è innamoratissima del suo fidanzato, sempre di più. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e Goffredo Cerza stanno insieme dal 2016. Lui ha 24 anni, ama il fitness, è originario di Roma ma vive a Londra. Entrambi amano condividere su Instagram momenti della loro quotidianità e dei loro viaggi in giro per il mondo e lo hanno fatto per tutta l’estate, rigorosamente trascorsa insieme, con foto, video e dolci dediche.\\Ma ora che le ...

Aurora Ramazzotti - il bacio con Sara Daniele sul profilo di Goffredo : I tre si sono divertiti insieme a Londra per il weekend, fra le due amiche la complicità è alle stelle

Il tatuaggio di Aurora Ramazzotti (per papà Eros) - le nozze di Cristina Chiabotto e gli altri gossip del weekend : Il tatuaggio di Aurora RamazzottiLa famiglia, la Corea e il «crollo psicologico»: che fine ha fatto Megan Fox?Katy Perry: «Orlando Bloom e suo figlio Flynn, che mi hanno aiutata a crescere»La versione di Andrea Damante: «Ho tradito Giulia De Lellis solo due volte»Harry e Meghan, ospiti d'onore alle nozze romane di Misha NonooCristina Chiabotto ha sposato Marco Roscio: «Che sia una cosa sola»- Meghan Markle, la mia AfricaDemi Moore e l'errore di ...

Aurora Ramazzotti dedica il suo nuovo tattoo a papà Eros : Aurora Ramazzotti e suo padre Eros sono una cosa sola: simili nell’aspetto e negli interessi, i due da sempre hanno uno splendido rapporto. Proprio per questo la 22enne ha deciso di dedicargli il suo nuovo tatuaggio: ha scelto la frase scritta dal padre su una vecchia cartolina: “Oggi da Parigi, Je T’aime”.Eros Ramazzotti, sempre in viaggio per la musica, non ha mai fatto mancare le attenzioni alla sua piccolina, nonostante la separazione dalla ...

Aurora Ramazzotti : “Chi mi insulta sui social non sta bene - non ha una vita” : Intervistata da “FqMagazine”, la figlia di Eros e Michelle Hunziker racconta il suo contrastato rapporto con gli haters: “Chi scrive cattiverie – rivela – mi fa pena”. Aurora Ramazzotti è spesso vittima degli haters. Sui social, tante persone si scagliano contro di lei e la criticano per qualsiasi cosa, dagli atteggiamenti al lavoro e alla forma fisica. La diretta interessata ha replicato ai leoni da tastiera in un’intervista concessa a ...

Aurora Ramazzotti a FqMagazine : “Chi si prende la briga di insultarmi sui social mi fa pena. In ogni caso - io sto bene con me stessa e sono felice” : Sorriso dolce, senza un filo di trucco, bella, vestita tutta di nero con occhialini colorati e un anello in cui spicca il nome del padre “Eros”. Incontriamo Aurora Ramazzotti in centro a Milano. A soli 22 anni ha già vissuto sulla sua pelle momenti difficili, bui, per toccare il fondo e risalire grazie allo sport e alla disciplina. Essere figli privilegiati ha una infinità di vantaggi, ma il rovescio della medaglia la “gente comune” non la ...

Aurora Ramazzotti e Goffredo festeggiano 2 anni di fidanzamento : la richiesta di Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti e Goffredo festeggiano 2 anni di fidanzamento: la dedica e la richiesta di Michelle Hunziker Ormai da due anni Aurora Ramazzotti ha trovato l’amore. La celebre primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ad inizio 2017 ha postato il primo selfie insieme a Goffredo Cerza, il bellissimo ragazzo che da due anni è […] L'articolo Aurora Ramazzotti e Goffredo festeggiano 2 anni di fidanzamento: la richiesta di ...

Aurora Ramazzotti - foto sexy su Instagram/ Il fidanzato Goffredo Cerza approva : "Hot" : Aurora Ramazzotti pubblica una foto sexy su Instagram e il fidanzato Goffredo Cerza approva: "Hot". Nello scatto si mostra con una tutina nera e...