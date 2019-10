“Una puntata con la tristezza nel cuore” Tale e Quale Show | le parole piene di dolore di

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2019) Agostino Penna e Sara Facciolini hanno vinto la quartadi2019. Entrambi si sono classificati al primo posto con 68 punti. Agostino è stato premiato dalla giuria per l’imitazione di Lucio Dalla mentre Sara è stata la più votata dagli altri concorrenti grazie alla sua performance di Loredana Bertè. Sia Penna sia la Facciolini hanno convinto il pubblico e le loro esibizioni sono state tra le più commentate sul web. Sara Facciolini si è allontanata dall’ultimo posto in classifica generale che occupava fino a ieri, facendole scalare molte posizioni. Terza classificata, l’interpretazione di Tina Turner, in uno dei suoi pezzi più difficili come Let’s Stay Together, fatta da Tiziana Rivale che ha ottenuto la consueta standing ovation anche dalla giuria.Con questo piazzamento Tiziana Rivale raggiunge anche il secondo posto ...

RaiRadio2 : Cosa staranno aspettando Filippo [@FSolibello], Claudia [@nonsolomamma] e Marco [@marcoardemagni]? Ma è ovvio! Una… - MediasetPlay : Una puntata STRE-PI-TO-SA. Aspettando il gran finale di venerdì prossimo, rivedi tutte le puntate di #RosyAbate2 su… - redazioneiene : STASERA A #LEIENE IL NUOVO TRIO! In bocca al lupo alle nostre Iene @GiovannaNinaPal, @RugVero e @Roberta_Rei che og… -