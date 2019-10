Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Per l'2019-2020 sono stati proposti molti nuovidi capelli. Le grandi protagoniste della stagione sono senza nessun dubbio le chiome corte: queste hanno uno stile vintage e sono ideali per le donne di tutte le età. Di seguito una carrellata degli hairstyle più di tendenza. Nuove chiome Iricordano molto gli anni novanta e duemila, inoltre attualmente sono sfoggiati anche da molte celebrità. Charlize Theron sta portando un belcut: per chi non lo conoscesse, si tratta di una chioma molto corta e con la frangia xxs. L'attrice ha optato anche per una nuova tonalità: il castano. Ilcut è in grado di mettere in risalto i lineamenti del volto, quindi per questo motivo deve essere realizzato alla perfezione. Il, invece, è uno unisex ed è stato sfoggiato negli anni '80 anche da Cindy Lauper e David Bowie: ultimamente ha scelto questa ...

yleniamarco1 : Tagli corti e medi autunno-inverno: il bowl cut, il mullet e il lob - blurangebee : ragaa, qualcuno mi spamma velocemente dei tagli corti maschili carini? Fra poco vado a tagliarmi i capelli e ancora non so come farli helpp - deboraeonni : @_darkqueen01_ @taeconut La tua non è un opinione, un opinione è “lo preferisco con i capelli più corti” non “sembr… -