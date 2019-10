CINA vs USA Non solo missili | le 2 idee di Xi Jinping per conquistare il mondo

Influenza - è la prima causa di morte per infezione : appello degli esperti a vacCINArsi : L’Influenza è alle porte e con essa anche i conseguenti rischi: ogni anno colpisce quasi 8,2 milioni di italiani, e rappresenta la prima causa di morte per infezione. I problemi legati alle complicanze, soprattutto per gli over 65, sono rilevanti e un bilancio nella stagione passata vede 5 o 6 mila decessi collegati. “Fondamentale dunque vaccinarsi, a partire dal 15 ottobre quando partirà la nuova campagna vaccinale”, hanno ...

La CINA festeggia i 70 anni della Repubblica mostrando i missili capaci di colpire gli Usa : È durata quasi tre ore la parata su piazza Tiananmen per i festeggiamenti dei 70 anni dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese. Alla parte militare hanno partecipato 15 mila unità, mentre a quella civile hanno preso parte 100 mila persone.In particolare evidenza le nuove armi in dotazione alle forze armate: su tutti i missili balistici a capacità nucleare DF41 e DF17, capaci come nuovo fiore all’occhiello della ...

IMPEACHMENT/ Il nuovo 'giochino' per Wall Street dopo lo scontro Usa-CINA : Con l'IMPEACHMENT Wall Street troverebbe il sostituto perfetto al conflitto con la Cina per dominare gli algoritmi e garantirsi valutazioni record

TERZA GUERRA MONDIALE/ Taiwan - la CINA si prepara allo scontro con gli Usa : La Cina sta sviluppando la sua marina militare in previsione di uno scontro con gli Usa per Taiwan. Ma Pechino pensa anche all'Africa e al Sudest asiatico

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica finale. La CINA vince il trofeo davanti a USA e Russia : Si è conclusa la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, l’ultima giornata è stata ininfluente per le posizioni che contano che erano già state definite nella giornata di ieri. La Cina era già certa del trionfo conclusivo, le Campionesse Olimpiche hanno alzato al cielo il trofeo per la quinta volta nella storia e oggi hanno completato il loro cammino da imbattute surclassando la modesta Argentina. Secondo posto per gli USA che hanno ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trasCINA i siracusani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. CINA vicinissima al trofeo - USA batte Russia : La Cina è sempre più viCina alla conquista della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile che si sta disputando in Giappone. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 e si confermano al comando della classifica con una vittoria di vantaggio sugli USA quando mancano due giornate al termine del torneo: alle asiatiche basterà un altro successo contro la rimaneggiata Serbia o contro la modesta Argentina per alzare al cielo il ...

Usa e CINA rilanciano la crescita Ma Ue malata (più Berlino di Roma) : La crescita globale sta ritrovando il passo con un’attività economica in espansione al 2,6% a settembre. Meno incertezza politica aiuta l'Italia, ma l'Europa preoccupa a causa della Germania Segui su affaritaliani.it

Disgelo alimentare tra Usa e CINA. Pechino compra soia e carne di maiale dagli Stati Uniti : L’allentamento della tensione tra Usa e Cina potrebbe passare attraverso il cibo. Pechino ha comprato “un ammontare significativo” di carne di maiale e di soia dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministero del commercio che ha inoltre affermato che saranno battute all’asta altre 10.000 tonnellate di riserve strategiche di carne di maiale per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare del primo ottobre. ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. CINA al comando - USA e Russia inseguono da vicino : La Cina si conferma in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile che si sta disputando in Giappone, le asiatiche proseguono la propria cavalcata da imbattute: otto vittorie in altrettante partite disputate, mancano tre giornate al termine del torneo e le Campionesse Olimpiche sembrano lanciatissime verso la conquista del trofeo. oggi è arrivato l’agevole successo contro il modesto Kenya (3-0): Zhu Ting è rimasta ...

Borse europee attese in rialzo - speranze sui colloqui Usa-CINA : Spiragli sul fronte della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Borse europee attese in lieve rialzo dai futures