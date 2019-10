Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Dopo la fredda risposta della Commissione europea alla nuova, e ultima,del governo diJohnson per giungere a un accordo tra Ue e Regno Unito sulla, anche da parte dei negoziatori di Bruxelles arriva la notizia che, al termine della riunione tra glidei 27 (Coreper) e il, Michel, gli Stati membri hanno “concordato che le proposte del Regno Unito non forniscono le basi per concludere un accordo“. I diplomatici di entrambe le parti, si legge nella nota ufficiale diffusa da Palazzo Berlaymont, “si incontreranno di nuovo lunedì per dare” a Londra “un’altra opportunità di presentare la proprianel dettaglio”. A 25 giorni dalla scadenza per la firma di un accordo condiviso sullae appena dieci dal limite massimo imposto dalla nuova legge anti-no deal votata dal Parlamento di ...

FlavioSP56 : RT @fattoquotidiano: Brexit, ambasciatori all’Ue e capo negoziatore Barnier bocciano la proposta di Boris Johnson: “Mancano le basi per con… - Cascavel47 : Brexit, ambasciatori all’Ue e capo negoziatore Barnier bocciano la proposta di Boris Johnson: “Mancano le basi per… - fattoquotidiano : Brexit, ambasciatori all’Ue e capo negoziatore Barnier bocciano la proposta di Boris Johnson: “Mancano le basi per… -