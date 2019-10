Aut aut di Conte a Renzi M5s e Pd compatti al fianco del premier

Vanno a pescare e lasciano il bambino in Auto da solo - arriva un ladro e succede l’inverosimile : A Galveston in Texas, una coppia di genitori era andata a pesca di mattina molto presto e aveva portato con se il bambino di due anni. Dopo un po’ che erano a pescare il bambino ha avuto freddo e allora la mamma lo ha portato in auto e ha acceso il riscaldamento in modo che il bambino potesse stare al cado. Il bambino, al tepore dell’auto, si è addormentato mentre i genitori pescavano senza avere alcuna preoccupazione circa la sorte del ...

Spazio - il 21 ottobre la prima passeggiata spaziale di sole astronAute donne : Sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) ripartono i preparativi per la prima passeggiata spaziale della storia completamente al femminile: dopo quella programmata e poi cancellata lo scorso marzo, per un problema con le tute, ora la Nasa ci riprova e fissa la storica impresa per lunedi’ 21 ottobre. Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir saranno le protagoniste, impegnate nelle operazioni per la sostituzione delle vecchie batterie ...

Rovazzi svela il trucchetto di Tomaso Trussardi per non farsi rubare l'Auto d'epoca : Tomaso Trussardi ha un segreto per evitare di farsi rubare la sua Alfa Romeo d'epoca. Un insolito antifurto che Fabio Rovazzi ha mostrato attraverso alcuni video pubblicati sui social. Il migliore antifurto per auto? Quello di Tomaso Trussardi. Altro che chiavi speciali, allarmi sofisticati e quant'altro: il metodo per evitare di farsi rubare l'auto (d'epoca) lo conosce solo lui (e ora anche qualche ladro). Il rampollo della casa di moda ...

Parco di Centocelle - scoperta discarica dove prima sorgeva Autodemolitore abusivo : Roma – Gli agenti di Polizia Locale del V Gruppo Casilino Tutela Ambiente, in un’operazione svolta il 2 ottobre in viale Palmiro Togliatti, in un’area adiacente al Parco di Centocelle, hanno scoperto una discarica abusiva. Tale discarica sorgeva su di un terreno privato sul quale in passato si trovava un dentro di autodemolizioni privo dei permessi. Oltre a varie carcasse di auto ormai abbandonate, gli agenti hanno rinvenuto ...

Conte mostra i muscoli ai Benetton : Autostrade e Alitalia sono due partite diverse : Quella lettera in cui Atlantia ha legato il salvataggio di Alitalia al tema della revoca della concessione ad Autostrade non va giù a Giuseppe Conte. L’irritazione, esplosa alla riunione di governo convocata ieri, non si placa. Se trattativa deve essere - a soli undici giorni dall’ennesima scadenza - allora c’è da prendere una posizione, è il ragionamento che si fa a palazzo Chigi. Il premier la prende ...

Farnesina - Autrice Rai arrestata per stalking : perseguitava il capo di gabinetto di Di Maio : Valentina Pizzale, sceneggiatrice e autrice Rai, è stata arrestata per insistenti e reiterati atti persecutori nei confronti del capo di gabinetto della Farnesina e ambasciatore italiano in Cina, Ettore Francesco Sequi. La misura di custodia cautelare è scattata due giorni fa, quando la donna è stat

Android Auto 4.7 introduce una nuova opzione per le notifiche e si prepara ad una migliore gestione delle app : Dopo averne rivoluzionato l’interfaccia di recente, Google ha rilasciato un aggiornamento ad Android Auto per rifinire l’operazione eliminando qualche bug minore ed introducendo un’impostazione ulteriore per le notifiche. Android Auto 4.7 non presenta particolari novità. L’unica modifica visibile riguarda il comportamento del sistema alla ricezione di una notifica che contiene un contenuto multimediale: come si può vedere ...

Previsioni Meteo Sardegna - arriva l’Autunno : da lunedì vento e crollo delle temperature : Il weekend del 5-6 ottobre rappresenterà l’ultimo scampolo d’estate in Sardegna. Da lunedì 7 ottobre, arrivano pioggia e vento, che porteranno a un brusco abbassamento delle temperature. Sabato 5 e domenica 6 ottobre saranno due giorni ancora caldi, con temperature di +27-28°C, sole e cielo sereno. Secondo gli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica di Decimomannu, il maestrale soffierà tra i 30 e i 40km/h per quasi ...

Tagli capelli Autunno-inverno : il bob - il pixie e le tonalità bionde e ramate : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli. Tutte le capigliature, come il bob, il pixie e le tonalità bionde/ramate sono ideali per accontentare anche le ragazze più esigenti. Inoltre, sono perfette per ogni occasione e regalano un look molto sbarazzino. Nuove chiome Il grande protagonista della stagione è il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sopra le spalle. L'hairstyle è perfetto per una ...

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione Autostrade. Il disastro di Di Maio e M5s : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le

Trieste - sparatoria davanti alla questura : gravi due poliziotti. Ferito anche il fratello del presunto Autore : sparatoria davanti alla questura di Trieste. Due agenti sono rimasti feriti in maniera grave secondo quanto riporta l’agenzia Ansa. L’autore del gesto, secondo una prima ricostruzione, è un uomo che qualche ora prima ha messo a segno una rapina. L’uomo ha esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all’interno di una volante, all’esterno della questura tra via del Teatro Romano e via di Tor Bandena. ...

Inter - LAutaro su Juve - Conte - Messi e Icardi : “Aveva un problema - ho parlato con lui…” : “Con il Barcellona abbiamo imparato molto. Sapevamo che dovevamo dare qualcosa in più. Non abbiamo ottenuto la vittoria per errori nostri, cercheremo di correggerli provando a migliorarci”. Parla così ai microfoni di Sky l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez in vista del match di domenica sera contro la Juve. “La Juve ha tanti giocatori importanti, sarà una partita complicata come quella di Barcellona, ...

Inter - LAutaro parla di Juve - Conte - Messi e Icardi : “Aveva un problema - ho parlato con lui…” : “Con il Barcellona abbiamo imparato molto. Sapevamo che dovevamo dare qualcosa in più. Non abbiamo ottenuto la vittoria per errori nostri, cercheremo di correggerli provando a migliorarci”. parla così ai microfoni di Sky l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez in vista del match di domenica sera contro la Juve. “La Juve ha tanti giocatori importanti, sarà una partita complicata come quella di Barcellona, ...

"Non ha gli insegnanti di sostegno". Madre ritira da scuola la figlia Autistica : “Fede lascia la scuola, ma non per sua volontà”. Inizia così lo sfogo postato su Facebook di Rita Masia, Madre di Federica, una ragazza 19enne autistica. La donna ha scelto di ritirare la figlia dall’istituto d’arte di Sassari a cui era iscritta perché la ragazza, dalla data di inizio delle scuole, ovvero il 16 settembre, stava ancora aspettando che le venisse assegnato un insegnante di ...