Trieste | uno degli agenti uccisi era figlio di un poliziotto

Casting per un film da girare nel Lazio e uno con riprese a Trieste : Casting in corso per due nuovi film: uno del tutto top secret e da girare a Bolsena, in provincia di Viterbo, e l'altro, con selezioni curate da Galaxia Casting, con riprese a Trieste. Un film top secret con riprese a Bolsena Per la realizzazione di un nuovo film, di cui quasi tutto è tuttora top secret, sono aperti i Casting che si terranno (esclusivamente su convocazione) il prossimo 26 settembre a Bolsena (Viterbo), presso l'Auditorium ...