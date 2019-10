Problemi per alcuni Huawei P30 Pro | che non riescono a superare il SafetyNet

Non c’è pace per Iliad : gli ultimi Problemi sulle antenne arrivano dal Friuli : Giungono quasi puntuali nuovi grattacapi Iliad e per gli utenti che seguono da vicino le vicende della compagnia telefonica. Magari per il semplice motivo di aver dato fiducia alla compagnia telefonica nell'ultimo anno e mezzo. Quasi a voler confermare alcuni dati che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, oggi 4 ottobre tocca analizzare gli ultimi problemi che sono emersi per la compagnia telefonica francese nel nostro ...

Bordoni-Blasi : In Commissione lavori pubblici per risolvere i Problemi del territorio : Roma – Dopo mesi di segnalazioni, interventi e richieste di appuntamento si è finalmente tenuta, grazie all’impegno concreto del coordinatore territoriale del V municipio, Enzo Blasi, la Commissione lavori pubblici sul problema della viabilità di Via Prenestina all’altezza di via Alberto da Giussano. Nonostante il problema fosse di tutta evidenza al Municipio, non fosse altro per gli interventi prestati dai competenti Vigili Urbani del V ...

Sanders in ospedale per Problemi al cuore : stop alla campagna presidenziale : Bernie Sanders è stato ricoverato per un'occlusione a un'arteria e la sua campagna è stata sospesa. Al senatore sono stati inseriti con successo due stent. Lo ha annunciato la stessa campagna dell'aspirante candidato democratico alla presidenza

Seri Problemi di salute per la Regina Elisabetta : lei rifiuta l’operazione chirurgica. Si ritirerà a vita privata? : La Regina Elisabetta necessita di un’operazione chirurgica, ma si rifiuta categoricamente di andare sotto ai ferri. A 93 anni la Regina è ancora una stacanovista, dedita agli impegni di Corte e al lavoro per il paese, che procede ininterrottamente dal 2 giugno 1953. Sono due, attualmente, i fattori che destano preoccupazione nei medici che le hanno proposto il ricorso alla chirurgia: la cataratta, per la quale ha già subito un intervento, ...

Tim porta la scuola a casa - piattaforma digitale per ragazzi con Problemi di salute : Tim porta la scuola a casa.Una piattaforma digitale permettera' anche ai ragazzi con gravi problemi di salute di partecipare alle lezioni scolastiche.

Strippoli : Raggi ha scaricato tutti Problemi su periferia - si dimetta assieme a Zingaretti : Roma – “Le dimissioni del CDA di AMA sono solo l’ultimo atto di una gestione completamente fallimentare da parte del Sindaco Raggi. tutti i problemi sono stato scaricati sulla zona est della città, senza alcuna soluzione per uscire dall’emergenza. Dalle mancate promesse su Rocca Cencia al fallimento del porta a porta, questa amministrazione, insieme a quella del Municipio 6, è arrivata al capolinea. La Raggi si dimetta ...

MAFRA : per affrontare l’inverno senza Problemi : Siamo appena entrati in autunno ma, che piaccia o no, arriverà anche l’inverno e per affrontarlo al meglio con la nostra auto MAFRA ci dà alcuni consigli utili. Cominciamo dai pneumatici, sicuramente i componenti piu` importanti quando si tratta di affrontare strade innevate o ghiacciate. Fuori dai centri abitati, la legge impone l’uso di pneumatici […] L'articolo MAFRA: per affrontare l’inverno senza problemi sembra essere il ...

Oggi 1 ottobre con Problemi SNAI : impossibile giocare per alcuni : Si registrano Oggi 1 ottobre dei problemi SNAI, data l'impossibilità per molti utenti di utilizzare il celebre servizio di scommesse sportive. alcuni non riescono ad accedere al portale, mentre altri, per la verità in maggioranza, incontrano difficoltà nell'elaborare la propria giocata. I problemi SNAI del 1 ottobre sembrano essere collegati ad una serie di disturbi più o meno importanti. C'è chi non riesce a ricaricare il proprio conto ...

Problemi di salute per Giulia De Lellis : l'influencer si ferma : Il successo del libro non basta. Giulia De Lellis a quanto pare è costretta a prendersi una pausa, a rallentare il ritmo dei suoi impegni, e pensare più a se stessa e alla sua salute. In una stories che è stata pubblicata nel corso della giornata di ieri, la De Lellis rivela che sta avendo alcuni Problemi di salute e che ha bisogno di staccare la spina da quasi tutti gli impegni.\\Nulla di grave, questo è certo. Il problema di salute a cui fa ...

Forza Italia lancia la sfida per governare e risolvere i Problemi del territorio : Roma – Forza Italia IX Municipio coordinamento municipale: La riunione operativa dei quadri del partito presieduta da Piero Cucunato, Consigliere municipale di Roma Capitale, capogruppo e coordinatore del IX all’Eur si è posta come occasione per discutere del programma e del rilancio di Forza Italia all’Eur e in tutto il IX Municipio. “Abbiamo sentito i quadri e rimodulato il programma tematico sul nostro Municipio” dichiara il ...

Due Problemi per Ursula : il Parlamento Ue boccia i commissari di Romania e Ungheria : La commissione giuridica del Parlamento europeo boccia i commissari designati di Romania e Ungheria. Gli eurodeputati hanno deciso che i due commissari indicati da Bucarest e Budapest, la socialista Rovana Plumb e il conservatore ungherese Làszlò Tròcsànyi, “non sono in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta”.Si apprende a Bruxelles che a breve il ...

M&M Napoli - Mertens e Manolas stendono il Brescia : Balotelli però conferma i Problemi in difesa : Gli azzurri tornano a vincere dopo il ko subito nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, steso il Brescia ma non senza problemi Il Napoli torna a sorridere dopo il ko subito al San Paolo contro il Cagliari, gli azzurri sempre davanti al proprio pubblico superano non senza fatica il Brescia, capace di mettere in difficoltà gli uomini di Ancelotti. Cafaro/LaPresse Ottimo primo tempo per Mertens e compagni, che volano sul doppio ...

F1 - GP Russia 2019 : perché Sebastian Vettel si è ritirato? Problemi al motore Ferrari - era rimasto in testa per metà gara : Sebastian Vettel si è dovuto ritirare nel corso del 28esimo giro del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Il tedesco si era reso protagonista di una partenza stellare riuscendo a balzare al comando dopo essere partito dalla terza posizione, ha comandato la prima metà di gara con grande personalità ed è poi rientrato ai box per l’unica sosta in programma. La Ferrari ha fatto in modo che il quattro ...