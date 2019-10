Prima osservazione dello spin-Hall quantistico | come veicolare la luce

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Una collaborazione tra l’Istituto per la microelettronica e i microsistemi (Imm), l’Istituto di biochimica e biologia cellulare (Ibbc) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e la Molecular Foundry di Berkeley (California), ha reso possibile per lavolta l’macroscopica dell’effettodella– un fenomeno che governa le proprietà fondamentali dellasu scala nanometrica (1 nanometro: 1 millesimo di millimetro). Lo studio, pubblicato sulla rivista Optica dell’Optical Society of America, sfrutta un singolare fenomeno di risonanza che consente di amplificare l’energia dellain maniera efficiente e nel quale lo– il momento angolare intrinseco dei fotoni, le particelle da cui è composta la– manifesta un orientamento trasversale rispetto al flusso generale dei fotoni, quello che ne determina il verso specifico del ...

