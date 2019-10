NCIS 16 su Rai2 sabato 5 ottobre con l’arrivederci a Ducky | trama e promo

NCIS 16 e FBI su Rai2 sabato 28 settembre - il ritorno di DiNozzo Senior (trama e promo) : Continua regolarmente al sabato sera la programmazione dei crime NCIS 16 e FBI su Rai2: anche il 28 settembre, in prima serata, la seconda rete Rai trasmette nuovi episodi dei procedural di CBS, entrambi in prima visione assoluta per l'Italia. Si tratta della sedicesima stagione di NCIS e della prima di FBI, trasmesse ora nel palinsesto di Rai2 al sabato anziché alla domenica, come tradizionalmente avvenuto nelle stagioni passate. NCIS 16 ...

Due nuovi episodi di NCIS 16 e FBI nel sabato di Rai2 il 21 settembre : nuovi episodi di NCIS 16 e FBI vanno in onda in prima serata e in prima visione assoluta in Italia nel sabato di Rai2: i due procedural sono in onda in coppia proprio come accade con la programmazione originale americana (entrambe in palinsesto il martedì su CBS). La longeva serie con Mark Harmon, Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello e Wilmer Valderrama torna in onda al sabato, nella nuova collocazione scelta da Rai2 per questa ...

Nuovi episodi di NCIS 16 e FBI su Rai2 - anticipazioni di sabato 14 settembre : Tornata in onda da una settimana nell'inedita collocazione della prima serata del sabato, la programmazione di NCIS 16 su Rai2 prosegue anche il 14 settembre, insieme ad un altro episodio di FBI. I due procedural di CBS sono entrambi in onda in prima visione su Rai2, che ha scelto di trasmettere la seconda parte della sedicesima stagione di NCIS e della prima di FBI al sabato anziché, come da tradizione degli ultimi anni, alla ...

NCIS Los Angeles 10 e SWAT 2 su Rai2 - trame 13 e 20 settembre : Kensi e Hondo provano a fare gli eroi : Torna l'appuntamento in prima visione con NCIS Los Angeles 10 e SWAT 2. Stasera, 13 settembre, verranno trasmessi su Rai2 i nuovi episodi di entrambe le serie. Si parte con NCIS Los Angeles 10, in onda con l'episodio 13 dal titolo Anime buone. Ecco la sinossi: L’operatore umanitario David Sarraf, in possesso di un filmato incriminante su Assad, viene schiacciato contro un muro con un SUV dal Generale Naser, braccio destro del presidente ...

NCIS 16 e FBI in coppia su Rai2 al sabato dal 7 settembre : le anticipazioni dei nuovi episodi : Traslocano al sabato sera NCIS 16 e FBI che da questa sera riprenderanno la loro corsa verso il gran finale. Come ogni anno, Rai2 ha deciso di cominciare la propria stagione televisiva proprio da dove l'aveva interrotta in vista della pausa estiva e così il pubblico si ritroverà davanti un'altra serata ad alta tensione con i crime e i problemi delle due serie a cominciare proprio da NCIS e dai suoi nuovi episodi della seconda metà di ...