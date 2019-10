Mondiali Doha | la 4×100 femminile va in finale e si qualifica per le Olimpiadi 2020

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi ottavo - Mutaz Essa Barshim fa impazzire Doha : Non va oltre l’ottavo posto Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica a Doha (Qatar). Il nativo di Civitanova Marche, presentatosi alla rassegna iridata con una sola gara alle spalle, peraltro disputata lo scorso 6 giugno al Golden Gala, ha piazzato un buon 2,27 metri al secondo tentativo, salvo arenarsi prima a 2,30 e poi a 2,33. Per le medaglie, tuttavia, sarebbe servito il Tamberi del pre-infortunio ...

Gianmarco Tamberi è in finale ai Mondiali di Atletica di Doha nel salto in alto : L'Italia dell'Atletica celebra Gianmarco Tamberi. Il classe 1992 di Civitanova Marche si è qualificato per la finale del salto in alto ai Mondiali di Doha in corso di svolgimento in Qatar. Impresa dell'azzurro che si è piazzato al decimo posto, con 2.29, realizzato al terzo tentativo. Non ce l'ha fatta purtroppo Stefano Sottile che si è piazzato invece in sedicesima posizione.Continua a leggere

Atletica - Mondiali Doha 2019 : nei 400 hs femminili avanzano Pedroso e Folorunso. Fuori Olivieri : In chiaroscuro per l’Italia le batterie dei 400 metri hs femminili dei Mondiali di Atletica di Doha, in Qatar: passano alle semifinali Yadisleidis Pedroso ed Ayomide Folorunso, che rientrano tra le migliori 24 della rassegna iridata, mentre non riesce a centrare il medesimo obiettivo Linda Olivieri. Nella seconda batteria Yadisleidis Pedroso si qualifica direttamente per il turno successivo grazie al quarto posto in 55″78, tempo che ...

Atletica - Mondiali Doha 2019 : Davide Re vince la batteria dei 400 metri! Battuto Fred Kerley : Davide Re brillantissimo ai Mondiali di Atletica in corso a Doha, in Qatar: l’azzurro vince la terza batteria dei 400 metri piani maschili ed accede in scioltezza alle semifinali. Ottimo anche il tempo fatto registrare dall’italiano, 45″08, per il primo turno, impreziosito dall’aver tagliato per primo il traguardo. Battuto uno dei favoriti della gara, che sul rettilineo finale ha tirato i remi in barca, lo statunitense ...

Atletica - Antonietta Di Martino riceve il bronzo dei Mondiali 2009 : squalificata Chicherova - oggi la premiazione a Doha : Giornata indimenticabile per Antonietta Di Martino che a Doha (capitale del Qatar) ha ricevuto la medaglia di bronzo dei Mondiali 2009 di Atletica leggera. Il riconoscimento è arrivato a dieci anni di ritardo, l’azzurra fu infatti quarta nel salto in alto a Berlino, all’Olympiastadion si rese protagonista di un bel balzo a 1.99 nella gara vinta dalla croata Blanka Vlasic (2.04) davanti alla russa Anna Chicherova e alla tedesca Ariane ...

Shelley-Ann Fraser-Pryce - mamma record dei 100 metri ai Mondiali di Doha : Serena WilliamsMarit BjoergenMartina ValcepinaElisa Di FranciscaMara NavarriaSerena OrtolaniTania Cagnotto e Francesca DallapèShelley-Ann Fraser-Pryce è la mamma regina dei 100 metri. La giamaicana vinto ai Mondiali di Doha la sua quarta medaglia d’oro sulla distanza, ma la prima dopo la nascita del figlio Zyon di due anni che ha festeggiato con lei in pista. Con i capelli color arcobaleno ha fatto segnare 10,71 sui cento metri davanti ...