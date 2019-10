Claudio Marchisio si ritira | ' Decisione ponderata | ma difficile'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il 3 ottobre 2019, dopo una stagione allo Zenit di San Pietroburgo, ha deciso di annunciare, a soli 33 anni, il suo ritiro proprio in quella che è stata da sempre la sua seconda casa: l'Allianz Stadium. Una"importante e, ma molto", come ha dichiarato l'ormai ex centrocampista nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dello stadio di Torino. Poi su Instagram ha scritto: "Avevo fatto una promessa al bambino che sognava di diventare un calciatore. Avrei continuato a giocare fino a quando, mettendo piede in campo, avessi sentito la meraviglia del sogno che si stava avverando. Negli ultimi mesi ho vissuto un contrasto tra mente e cuore e ho capito che stavo venendo meno alla mia promessa. Ci sono momenti in cui è giusto che il cuore prevalga sulla mente, per questo preferisco fermarmi."...

