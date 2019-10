Brad Pitt | «Voglio una vita più interessante di così»

L'indiscrezione : Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt : Oltre al chiacchieratissimo divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt che, per mesi, ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip, ora dai magazine americani, come scrive Us Weekly, spunta un’indiscrezione bomba che potrebbe alzare un altro polverone sulla coppia più amata dal cinema. Secondo una fonte anonima e vicina alla stessa Angelina Jolie, pare che l’attrice abbia avuto diverse pressioni per celebrare il matrimonio con Brad ...

Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt : “Pressione” : Brad Pitt e Angelina Jolie, un divorzio chiacchieratissimo Divorzio chiacchieratissimo quello di Brad Pitt e Angelina Jolie, e ancor più chiacchierato anche il comportamento dell’attore che recentemente ha ammesso di aver capito di essere stato la causa della rottura con la sua ex moglie. Ricordiamo tutti quando i due decisero di annunciare la decisione di […] L'articolo Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt: ...

Brad Pitt : “Rompere una famiglia situazione difficilissima” : Brad Pitt racconta, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ come la sua esperienza di vita abbia pesato nella scelta di fare il film ‘Ad Astra’: “Certamente ha influito, dovevo comprendere molte cose: la rottura di una famiglia penso sia una delle situazioni più difficili. Volevo riflettere sulle mie colpe, su come fare meglio, perché non volevo andare avanti così…”. Facendo il paragone con il ...

Brad Pitt ammette le colpe sulla rottura con Angelina Jolie : Dopo essere apparso sul red carpet della première di Once upon a time... in Hollywood, un nuovo film di Quentin Tarantino che lo vede protagonista insieme a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt è tornato al centro del gossip. A far parlare dell'attore hollywoodiano, nelle ultime ore, sono delle nuove dichiarazioni, che lo stesso Pitt ha rilasciato in una nuova intervista, in cui per la prima volta il divo di fama mondiale sembra voler ammettere alcune ...

Angelina Jolie - Brad Pitt ammette le sue colpe nel divorzio : Brad Pitt parla per la prima volta apertamente del divorzio da Angelina Jolie, ammettendo le sue colpe. Sono trascorsi tre anni da quando i divi di Hollywood si sono detti addio, annunciando la fine dei BrAngelina, una delle coppie più amate di sempre. Una love story da favola, terminata nel peggiore dei modi, con un’aspra battaglia legale per l’affidamento dei figli e pesanti retroscena su liti e sull’abuso di alcol di Brad ...

Ad Astra - Brad Pitt in un viaggio interstellare alla ricerca del padre e di sé stesso : Dopo Civiltà perduta, storia di un padre e un figlio che si smarriscono nella giungla preda delle loro ossessioni, il nuovo film di James Gray, Ad Astra racconta di un figlio alla ricerca del padre, di passioni intensissime, negate persino a sé stessi, che il vasto fondale del cosmo riesce appena a contenere. Perché il mistero più grande si annida non nell’ultima frontiera siderale, ma nello spazio intimo e sconfinato delle emozioni umane. ...

Pax - Zahara - Shiloh e i gemelli : i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt sono diventati grandi : Angelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie ...

Brad Pitt è di nuovo innamorato dopo Angelina? : Quello che abbiamo visto sfilare a Venezia, quasi un mese fa, è un Brad Pitt decisamente diverso: libero dai suoi mostri e con la voglia di ricominciare. Ma davvero questo è solo il risultato di una buona terapia e degli amici Alcolisti Anonimi? A quanto pare no: dietro questo grande cambiamento pare ci sia lo zampino di una donna.\\La fortunata sarebbe Sat Hari Khalsa, 50 anni, bionda, designer americana di gioielli e guru spirituale. Sat Hari ...

Brad Pitt potrebbe aver ritrovato l'amore con Sat Hari Khalsa : Dopo la separazione e poi il divorzio, richiesto da Angelina Jolie, sono tanti i flirt attribuiti a Brad Pitt, poi categoricamente smentiti. Dopo oltre due anni dalla separazione dei "Brangelina" sembrerebbe che l'attore abbia finalmente ritrovato l'amore ed il sorriso con Sat Hari Khalsa, una designer di gioielli e guida spirituale americana. A darne notizia il Magazine "Chi" che ha avvistato e fotografato la coppia insieme, all’uscita ...

Brad Pitt spaziale si ribella al potere - : Luigi Mascheroni di James Gray con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland Quando Ad Astra è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia, quasi un mese fa, un vecchio critico del festival (vecchio per esperienza e sapienza, più che per età), l'ottimissimo Michele Anselmi, ha fatto notare che a molte grandi star di Hollywood negli ultimi anni è capitato di indossare, prima o dopo, tuta e casco da astronauta; ...

Ad Astra - Brad Pitt da oggi al cinema/ Foto sulla luna e voce in loop : le curiosità : Ad Astra arriva in sala: da oggi, giovedì 26 settembre 2019, al cinema lo sci-fi con Brad Pitt: ecco tutte le curiosità sulla pellicola.

AD ASTRA DA OGGI AL CINEMA/ Un Brad Pitt misterioso per il miglior film di James Gray : Ad ASTRA arriva in sala: da OGGI, giovedì 26 settembre 2019, al CINEMA lo sci-fi con un Brad Pitt in stato di grazia. Trama e trailer.

Chi è Sat Hari Khalsa - la guru di cui si è innamorato Brad Pitt : Brad Pitt è di nuovo innamorato e la fortunata si chiama Sat Hari Khalsa. Dopo l’addio ad Angelina Jolie, un divorzio difficile e il tentativo di recuperare il rapporto con i figli, il divo di Hollywood è tornato a sorridere. Merito non solo della sua carriera – più brillante che mai – e della serenità ritrovata, ma anche di una donna speciale. Lei si chiama Sat, è una guru spirituale e una creativa. Secondo i tabloid americani ...

Brad Pitt - altro che single. 50enne di origine indiana - ecco la nuova sexy fidanzata : Dopo la rottura del suo matrimonio, è finalmente giunto il momento di aprire una nuova pagina amorosa per il bellissimo e famoso attore internazionale Brad Pitt? A quanto pare sembra proprio di sì. Gli strascichi delle nozze con Angelina Jolie sembrano ormai un cattivo ricordo, almeno a giudicare dalle foto del settimanale ‘Chi’ che lo ritraggono in buona compagnia. Chi è la donna che avrebbe fatto perdere la testa al protagonista di ‘Troy’ e di ...