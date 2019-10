Torino | educatrice condannata a otto anni di carcere | “Atti sessuali con un minore ospite

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Le sue colleghe non sapevano spiegarselo. “Sono rimata sconvolta – ha detto una di loro nella sua testimonianza -. Lei era una persona tranquilla e molto ansiosa”. Incredibile pensare che potesse aver architettato un piano per passare ore di intimità con un ragazzino. Eppure secondo la procura die per i giudici, quelladi 38, dipendente di una comunità educativa per minori dell’hinterland, è colpevole di atticon un, uno dei giovanissimi ospiti affidati alle sue cure. Per questo oggi pomeriggio la donna è statadi reclusione (con la condizionale) come chiesto dal sostituto procuratore Barbara Badellino nel corso della requisitoria di questa mattina. Lo scandalo scoppia quando Alex (nome di fantasia), giovane vittima di gravi maltrattamenti dei suoi genitori, cambia per la terza volta comunità. Siamo nel febbraio 2018 e ...

