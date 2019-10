Sicilia | scandalo alla Foss per cena da 699 euro | Udc ‘azzerare vertici’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Gli organi della Fondazione orchestra sinfonicana vanno azzerati immediatamente per far ripartire il Politeama”. Ad affermarlo è la capogruppo dell’Udc all’Ars Eleonora Lo Curto commentando l’articolo del quotidiano La Repubblica-Palermo su unada 699in un ristorante romano messa in nota spese dal direttore amministrativo dellaMassimo Provenza.“Quanto emerge dall’articolo conferma la mala gestio al teatro Politeama – sottolinea Lo Curto – Non servono certamente puerili giochi delle parti per nascondere come i vertici dellaabbiano ammesso il pagamento di unaconsumata a Roma dal direttore amministrativo Provenza al modico costo di 699. Tale folle e volgare indecenza prima approvata anche dal sovrintendente Marcellino e dal presidente del cda Santoro ...

