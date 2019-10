Scuola | altro che 3 miliardi in più | la Nadef taglia la spesa

Terremoto Centro Italia - Accumoli ha una nuova Scuola ma non gli alunni : “Consegnata in ritardo - i bambini sono stati iscritti altrove” : La scuola c’è ma mancano gli alunni. È quello che accade ad Accumoli, 616 abitanti in provincia di Rieti. La procedura d’urgenza dopo il Terremoto e la consegna dell’impianto prevista per il 2017 non sono state rispettate e così le famiglie hanno deciso di iscrivere i figli altrove, lasciando di fatto la scuola chiusa. Ancora non è stata inaugurata, ma è già certo che i 22 bambini di Accumoli non ci sono più. E quindi sarà impossibile tra ...