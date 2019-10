Processo Stato-mafia | Di Pietro | Falcone mi disse | controlla gli appalti in

Foligno - maestro chiamò scimmia due bimbi nigeriani. La Procura chiede il Processo : “È stato razzismo” : Aveva insultato due bambini di colore, suoi alunni apostrofandoli “brutto” e “scimmia”, costringendo uno di loro a girare il banco verso la finestra. La Procura di Spoleto, ora che le indagini si sono concluse, non ha dubbi: è stato razzismo. Responsabile un maestro supplente, ora sospeso, che insegnava in una scuola pubblica di Foligno. Per lui sono stati ipotizzati due reati: abuso di mezzi di correzione e ...

Caso Cucchi - il pm : “Primo Processo kafkiano - è stato depistaggio dell’Arma non sciatteria” : La requisitoria dell’accusa nel processo bis in assise contro cinque carabinieri: «Stefano fu pestato». Il testimone: «Era uno scheletro, sembrava un cane bastonato, roba che neanche ad Auschwitz»

Col voto in Israele è a rischio il Processo di pace. Serve il riconoscimento dello Stato di Palestina : Domani vota Israele. E sarà uno spartiacque. A confrontarsi sono due varianti della destra. Quella sovranista di Netanyahu, il mattatore della politica israeliana degli ultimi dieci anni, testa di ariete di un’insorgenza che ha come protagonisti Trump, Johnson, Bolsonaro e Salvini. Quella liberale di Ganz, che va a unirsi alla lunga sequenza di Generali che hanno condizionato la vita politica di quel Paese. In mezzo, una sinistra ...

Mafia : I 'non ricordo' del poliziotto teste Processo Borsellino - 'Io devastato - sto male' (2) : (AdnKronos) - Poi il pm Stefani Luciani gli mostra il documento che prova tutte le ore di straordinario fatte da Di Gangi in quel periodo proprio per la gestione di Scarantino. "Risulta che il 29 giugno 94 tra i componenti della squadra F ci fosse proprio lei e aveva fatto servizio 16-20 e 0-4, non

Mafia : I 'non ricordo' del poliziotto teste Processo Borsellino - 'Io devastato - sto male' : Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) - Tanti, troppi i 'non ricordo' del poliziotto sulla gestione dell'ex pentito Vincenzo Scarantino, che oggi viene sentito come teste al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio e alla fine il pm Stefani Luciani sbotta: "Ma non ricorda proprio niente, so