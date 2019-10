Fonte : quattroruote

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Si alza l'attenzione attorno allaE che, tra qualche giorno, scenderà in pista per i primi test che porterannoe piloti a entrare nel vivosesta stagionestoriacategoria. Una delle novità di quest'anno sarà il debuttocon il proprioufficiale. L'impegnoStella si moltiplica e oggi è stato annunciato un accordo per la fornitura tecnicaRacing che, di fatto,Stella.Sforzo doppio. La nuova partnership consentirà aldi portare in pista due esemplarinuovissima-Benz EQ Silver Arrow 01, che si affiancheranno a quelle ufficiali. Questo consentirà al marchio tedesco di accelerare il processo di apprendimento nella stagione del debutto, potendo contare su quattro vetture anziché due. Lafornirà allal'intero sistema di raffreddamento, il ...

Sport_Mediaset : #FormulaE, #Venturi avrà i motori #Mercedes. La scuderia di #Massa e #Mortara lascia ZF e abbraccia il powetrain te… - dinoadduci : Formula E - La Venturi diventa team cliente della Mercedes - F1inGenerale_ : Formula E | Venturi riconferma Massa e Mortara e passa al powertrain Mercedes! -