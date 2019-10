Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) De Luca: "A Napoli e in Campania hanno trovato il modo per aggirare i vincoli della scheda del reddito di cittadinanza. Prestano la scheda a un amico che va a fare lae poi gli restituisce l'importo in contanti. E, con quei, vanno a giocare d'azzardo" Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : 'Ti do la mia tessera e fai la spesa Poi mi ridai i soldi'. La truffa Rdc - asia_marosa : Mia madre compra le cicche con la tessera sanitaria di Silvia - xAlltheway : La prossima volta che do la mia mail seria a qualsiasi negozio X impiccatemi, ho fatto la tessera di Sep*ora sabato… -