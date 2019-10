Michael B Jordan svela la sua prima collezione per Coach

SPACE JAM/ Streaming video : il film su Italia 1 con Michael Jordan diventato 'cult' : SPACE Jam va in onda oggi, 28 settembre, dalle ore 21:20 su Italia 1. Nel cast Michael Jordan, Bill Murray e Wayne Knight

Space Jam : trama - cast e curiosità del film con Michael Jordan e Bugs Bunny : Sabato 28 settembre, in prima serata su Italia Uno, torna il mitico film del 1996 Space Jam. Space Jam: trailer Space Jam: trama Sul pianeta Moron Mountain, il luna park locale sta attraversando un’enorme crisi. Alla ricerca di soluzioni per rimettere in sesto i suoi conti, il capo del parco divertimenti mr. Swackhammer invia un gruppo di suoi scagnozzi sulla Terra con il compito di rapire i Looney Tunes e trascinarli a Moron Mountain per ...

NBA – James Harden non si nasconde : “io come Michael Jordan? Morey è pazzo! Voglio un titolo - ma non mi dannerò l’anima” : James Harden respinge, con il sorriso, il paragone con Michael Jordan e pensa all’anello: il ‘Barba’ vuole il titolo NBA ma non ne è ossessionato La nuova stagione NBA sta per arrivare e gli Houston Rockets, come da diversi anni a questa parte, si affideranno a James Harden per puntare ad un titolo che, dopo il ‘ridimensionamento’ degli Warriors sembra non essere destinato ad avere un vero e proprio padrone ...

NBA – Michael Jordan - campione di solidarietà : dona 1 milione alle Bahamas in seguito alle devastazioni dell’uragano Dorian : Michael Jordan ha donato 1 milione di dollari alle Bahamas per far fronte alle devastazioni generate dal passaggio dell’uragano Dorian L’arcipelago caraibico è stato funestato dal passaggio dell’uragano Dorian. La furia della natura si è abbattuta con particolare violenza sulle Bahamas, devastando tutto ciò che si è posto sul suo cammino (per conoscere la situazione attuale consultate Meteoweb). L’NBA però non è rimasta a guardare. Buddy ...

Michael Jordan - un super impero (anche) grazie alle sneaker Air Jordan : Dopo essersi ritirato più di 20 anni fa dalla scena sportiva, Michael Jordan continua tuttavia a essere il re dell'NBA anche grazie alle Air Jordan, le sneaker che portano il suo nome. Secondo l'ultima classifica di Forbes infatti, è il leggendario giocatore di basket ad aver guadagnato di più, all'interno dell'NBA, nel business delle scarpe sportive, che quest'anno lo ha portato a un ricavato ...