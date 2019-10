Lo stalker della pallavolista Alessia Orro va ai domiciliari Si è pentito

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Tornerà a casa e lì resterà aiAngelo Persico, l’uomo arrestato una settimana fa per stalking nei confronti di, giocatriceNazionale di pallavolo eUnet Yamamay di Busto Arsizio. La richiesta del 53enne, presentata tramite il suo avvocato Paola Ranghino, è stata accolta dal gip che ha motivato la propria decisione a seguito delle dichiarazioni rese dallo stesso Persico durante il suo interrogatorio.L’uomo, è emerso, “ha detto di aver compreso di aver sbagliato, impegnandosi a valutare anche un percorso psicologico”. Per lui le porte del carcere si riapriranno, però, qualora tentasse di avvicinare o contattare in qualsiasi modo l’atleta. “È stata sostituita la misura cautelare ed ora il mio assistito è agli arresti- ha commentato ...

