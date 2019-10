WWF Urban Nature | tante iniziative in tutta Italia il 6 ottobre

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) WWFè l’evento del WWF che, con lo slogan “Festa della Natura in città”, è dedicato alla conoscenza della biodiversitàa e alla sensibilizzazione del grande pubblico sull’importanza della biodiversità in città. Dopo le precedenti edizioni, quest’anno il WWF intende fare un passo in più, ossia cercare di indicare ai cittadini strumenti e modalità affinché possano attivarsi in prima persona per la promozione e la tutela della biodiversitàa e/o la valorizzazione delledelle realtà civiche esistenti. WWF2019 si svolgerà quest’anno nelle principali cittàne nella giornata di DOMENICA 6. Visto che la manifestazione centrale si sposterà a Bologna, il WWF Roma e Area Metropolitana ha voluto organizzare nella Capitale diversi appuntamenti per convogliare il messaggio sulla biodiversità. L’iniziativa principale a Roma si svolgerà ...

sandrap09 : Urban Nature è l'evento del Wwf del 6 ottobre. - WWF_Veronese : Torna la terza edizione di Urban Nature per far scoprire il vero tesoro delle città, il verde! ???? 11:00 - Ritrovo… - WWFLecco : Le proposte @WWFLecco per l'evento @UrbanNatureWWF del @WWFitalia. INFO su -