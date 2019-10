I messaggi a tempo sono arrivati su WhatsApp con la beta 2 19 275 | ecco come funzionano

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dopo quasi un anno dall’indiscrezione,sembra finalmente essere al lavoro suia partire dalla2.19.275, in rollout proprio in queste ore. Scopriamo di cosa si tratta edovrebbe funzionare. Il nuovo aggiornamento di2.19.275inizia a introdurre la funzionalità Disappearing messages, che in Italia potrebbe prendere il nome dia scomparsa o. Si tratta di una novità non ancora a disposizione di tutti gli utenti e in fase di test, per cui non preoccupatevi se non la vedete tra le impostazioni.suggerisce il nome stesso, la funzione prevede la possibilità di impostare un intervallo didopo il quale isaranno completamente eliminati dalla chat, in modo simile a quanto avviene su Snapchat. L’utente è in grado di scegliere l’intervallo all’interno delle impostazioni dei gruppi, ...

