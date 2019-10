Cresce alla grande la rete proprietaria di Iliad | i nuovi dati fanno ben sperare

Pallavolo Coppa del Mondo 2019 - Chicco Blengini : “Useremo queste partite per far Cresce i giovani. Ci sono cose che il campionato non ti insegna” : L’Italia è pronta al suo esordio nella Coppa del Mondo 2019 contro il Giappone. Un torneo che serve alla squadra di Chicco Blengini per cancellare immediatamente la delusione degli Europei e per valutare tanti giovani in vista degli appuntamenti futuri. Il CT azzurro ha parlato alla Gazzetta dello Sport proprio sulla Nazionale che giocherà oggi a mezzogiorno: “Useremo queste partite per cercare di far crescere questo gruppo di ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Sorpreso dalla Red Bull - noi possiamo Crescere molto” : Charles Leclerc conclude il suo venerdì del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno con il secondo tempo complessivo a circa tre decimi da Max Verstappen e con la consapevolezza che la sua monoposto possa essere protagonista in maniera importante anche sulla pista di Sochi. Secondo il pilota monegasco, tuttavia, quanto visto oggi non è il reale potenziale della sua vettura e, quindi, la giornata di domani (al netto della probabile pioggia in ...

“Mio figlio Cresce bene?” : le linee guida e i campanelli d’allarme da non sottovalutare : Peso, altezza e sviluppo puberale sono i parametri di riferimento per valutare la crescita regolare di un bambino: ne...

Allan a caccia di gol : “Segnare di più mi aiuterebbe a Crescere dal punto di vista professionale” : Allan vorrebbe segnare di più. Sarebbe una spinta motivazionale importante. Sembra questo il senso delle dichiarazioni del centrocampista dopo l’amichevole persa dal Brasile contro il Perù. “Gioco molte partite e aiuto a centrocampo anche in fase difensiva, ma nell’arco di una stagione segno pochi gol. Penso che migliorare questo aspetto mi aiuterebbe a crescere da un punto di vista professionale”. Nella stagione scorsa Allan ha segnato solo un ...

La Xylella sfiora la Costa Azzurra : Cresce l’allarme e la polemica : cresce l’allarme Xylella che si sta espandendo ben oltre i confini pugliesi. Adesso il rischio è giunto fino in Francia. “Occorre evitare allarmismi e agire con tempestivita’ per verificare il contagio e poi procedere immediatamente all’isolamento delle piante infette per attivare tutte le misure necessarie ad evitare l’estendersi della contaminazione”. E’ quanto chiede la Coldiretti in riferimento ...

Carolina Crescentini e Motta si sono sposati (auguri alla coppia e un piccolo suggerimento : le ‘markette’ bisogna saperle fare) : Carolina Crescentini e Francesco Motta si sono sposati. In gran segreto, lontani dai riflettori social e dagli obiettivi dei giornali di gossip, o meglio, così si fa per dire. La notizia delle nozze tra l’attrice 39enne e il cantautore 32enne è arrivata infatti a sorpresa domenica, con un post su Instagram della Crescentini che scrive: “Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… Abbiamo fatto una cosa”, e ...

Uragano Dorian - Cresce l’allerta meteo in Europa : pre-allarme nel Regno Unito [MAPPE] : L’Uragano Dorian ha provocato enormi danni alle Bahamas, dove 7 persone sono morte ma altri sono dispersi. Adesso la tempesta minaccia gli Stati Uniti e in modo particolare la Florida, la Georgia e il South Carolina per poi risalire tutta l’east coast fino a New York e Chicago e interessare, nel weekend, le zone atlantiche del Canada. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, però, confermano un’evoluzione successiva ...