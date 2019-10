11 giorni con l’iPhone 11 | la nostra recensione

Sciopero di 5 giorni dei penalisti contro riforma della prescrizione : Gli avvocati penalisti ribadiscono la loro contrarietà alla riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. In segno di protesta, sciopereranno per cinque giorni: dal 21 al 25 ottobre. Sciopero proclamato dall'Unione delle Camere penali Lo Sciopero è stato proclamato dall'Unione delle Camere penali contro lo stop della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno ...

Nadia Toffa - i suoi ultimi giorni in un video a Le Iene : «Non conta quanto vivi - ma come vivi» : La prossima puntata de Le Iene ha in serbo una grande sorpresa per i telespettatori. Non una nuova inchiesta, non un servizio mai visto, ma un testamento. Quello di Nadia Toffa. Lo anticipa il...

Lo zenzero - benefici e controindicazioni : cosa succede se si assume tutti i giorni? : Energizzante, depurativo, contrasta reumatismi e artrosi, migliora la digestione, riduce gas e gonfiori, protegge dall’acidità di stomaco e dalla gastrite: lo zenzero, originario dell’Estremo Oriente, è un concentrato di principi attivi che lo hanno reso una panacea contro molti mali: brucia i grassi, è dimagrante, antinfiammatorio e antibatterico, è un ottimo rimedio contro la cellulite, i liquidi in eccesso, funge da antiemetico, per cui viene ...

«Pezzotto tv» ha i giorni contati : oscurate le piattaforme pirata : Il pezzotto ha i giorni contati. Polizia postale e Guardia di Finanza avevano chiamato «Eclissi» l?operazione che dieci giorni fa ha sgominato un?enorme...

Da Comet arrivano gli “Extreme Days” : sconti fino al 50% su smartphone per solo 6 giorni : Da Comet arrivano gli "Extreme Days": sconti fino al 50% su smartphone per 6 giorni. Tra gli altri anche Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 e tanti altri L'articolo Da Comet arrivano gli “Extreme Days”: sconti fino al 50% su smartphone per solo 6 giorni proviene da TuttoAndroid.

Parte la sfida Leonardo : un contest di due giorni per sviluppare nuove tecnologie : Gli oltre 46.000 dipendenti dell'azienda Leonardo e gli studenti universitari e laureati nel 2018 in discipline STEM (Science, Technologies, Engineering, Mathematics) possono candidarsi per Partecipare all’Innovation Award 2019, la manifestazione che ogni anno incoraggia e promuove progetti tecnologici innovativi. La quindicesima edizione invita i concorrenti a presentare nuove idee attraverso la competizione Innovathon, una sfida hackathon di ...

Previsioni Meteo - ultimi giorni di Settembre con un altro “colpo di coda” dell’estate [MAPPE] : Previsioni Meteo – Settembre si chiuderà all’insegna dell’anticiclone delle Azzorre, uno dei protagonisti del tempo sull’area mediterranea, decisamente latitante, però, nell’ultimo periodo, ma anche negli ultimi anni. Il suo rivale “consanguineo”, il cugino nordafricano, oramai, ruba a esso la scena da tanti anni, impedendo che l’aria stabile, piacevole, senza caldo in eccesso, indotta dalla figura ...

“10 giorni sotto prezzo” da Trony con il nuovo volantino a tasso zero : Trony lancia il nuovo volantino "10 giorni sotto prezzo!", valido fino al 3 ottobre 2019 e ricco di offerte su smartphone e tablet Android: andiamo a scoprire gli sconti più interessanti. L'articolo “10 giorni sotto prezzo” da Trony con il nuovo volantino a tasso zero proviene da TuttoAndroid.

Alessandra Moretti : "Sui migranti Conte ha fatto in 20 giorni quello che Salvini non ha realizzato in 14 mesi" : "Per trovare l'accordo sulla ricollocazione dei migranti bastava andare alle riunioni dei ministri Ue, capito Matteo Salvini?". Alessandra Moretti, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il leader della Lega e gongola: "Il governo Conte Bis con la ministro Luciana Lamorgese ha fatto

Borderlands 3 da record con 5 milioni di copie distribuite nei primi cinque giorni : Take-Two Interactive ha da poco annunciato che Borderlands 3 ha battuto parecchi record e raggiunto quota cinque milioni di fan nei suoi primi cinque giorni sul mercato. In risposta, Gearbox ha pubblicato questa mattina un'immagine per celebrare l'importante traguardo."La risposta dei fan e della community di Borderlands 3 è stata travolgente", ha affermato Randy Pitchford, fondatore di Gearbox Entertainment Company e produttore esecutivo di ...

Cane segregato per giorni in balcone senza cibo né acqua : denunciata la padrona : Il fatto a Gardone Val Trompia (Brescia). A salvare l'animale gli uomini della polizia locale, dopo la segnalazione dei...

Concorso 1052 Vigilanti Mibac - ultimi giorni per partecipare. Ecco i quiz per la preselettiva : ultimi giorni per iscriversi al Concorso 1052 Vigilanti Mibac: fino a lunedì 23 Settembre 2019 sarà possibile trasmettere le domande di partecipazione e i documenti indicati nel bando mediante la piattaforma online Step-one 2019. Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, necessari alla partecipazione alle selezioni pubbliche, e del diploma di scuola secondaria di II grado. In ...