Un software anti-frode | la proposta M5S

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** (2) : (AdnKronos) – Ok a uno stop a 360 gradi, ma il presidente del Consiglio ha chiesto ai suoi di fornire risposte concrete, perché se i soldi per non far scattare le clausole di salvaguardia sono stati trovati, c’è bisogno di uno sforzo in più per individuare le risorse necessarie a realizzare le prime misure targate Conte bis.Pronta la risposta del M5S, con Di Maio che sul tavolo è pronto a calare l’asso di un software che ...