Olga D'Antona: ingiusto reddito a ex Br

"Ho provato un grande senso di ingiustizia. non sempre quello che è legale è giusto"."Stupore e turbamento". Cosìd',ex deputata Ds,commenta ildi cittadinanza a Federica Saraceni,condannata in via defifinitiva a 21 anni e mezzo per l'omicidio di suo marito,il giuslavorista Massimo d'ucciso dalle Br nel '99. "L'ingiustizia non la subisco io, ma tutti i cittadini.La norma va rivista". Dal governo e Parlamento mi auguro modifiche.(Di lunedì 30 settembre 2019)