Nuove conferme da un farmaco efficace contro 29 tipi di tumore diversi

Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019) (immagine: Getty Images) Unantitumorale che non è specifico per un tipo di cancro ma che agisce su una mutazione genetica (la fusione genica Ntrk) comune a molti tumori solidi – 29 quelli finora verificati. Il principio si chiama larotrectinib ed è stato da poco approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per il commercio in Europa, ma non smette di far parlare di sé. E dal 44° congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), che si sta svolgendo in questi giorni a Barcellona, arrivano ottime notizie: il 79% dei pazienti risponde alla terapia e tra questi l’88% è ancora in vita dopo un anno dall’inizio del trattamento. Larotrectinib Un coperchio che va bene per molte pentole, un jolly, se vogliamo definirlo così. Larotrectinib è il primoantitumorale che non agisce su una neoplasia specifica (al seno, al colon, al polmone, etc) ma ...

Gizblogit : Il pieghevole Motorola RAZR si farà e costerà 'solo' 1500€ - Tuttoinfor : Motorola Razr: Arrivano nuove conferme per il “pieghevole” medio-gamma. 1500€ già a fine anno.… - Asgard_Hydra : Motorola RAZR, il 'midrange' pieghevole a fine anno a 1.500 euro | Nuove conferme -