Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) (AdnKronos) - "Non sembra però andare in questa direzione la proposta del ministro Gualtieri di un’Iva differenziata: più alta per chi paga in contanti, più bassa per chi fa ricorso a carte di credito o di debito. Sinceramente non so se una siffatta differenziazione possa reggere in termini giuridic

TV7Benevento : Manovra: Ascom Padova, inaccettabile rimodulazione Iva (2)... - TV7Benevento : Manovra: Ascom Padova, inaccettabile rimodulazione Iva... - laleggepertutti : Manovra: Ascom Padova, inaccettabile rimodulazione Iva - -