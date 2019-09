Lewis Hamilton rivela | “Sono stato rimproverato pubblicamente dalla regina Elisabetta

VIDEO Lewis Hamilton : “Una vittoria di squadra - bravi a non mollare mai” : Lewis Hamilton si è aggiudicato il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno e, fino a metà gara, non era certo semplice da prevedere. Senza i guai della Ferrari non sarebbe stato facile centrare questo risultato, tanto meno la doppietta, ma il merito del campione del mondo è non avere mai mollato di un millimetro, per farsi trovare pronto al momento giusto. Così è stato, e il successo a Sochi gli consegna ormai il sesto titolo di fila. Andiamo ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Lewis Hamilton taglia il traguardo e vince la gara di Sochi. L’ultimo giro della gara : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, dopo una delle gare più sorprendenti degli ultimi tempi. L’inglese, che nel primo stint sembrava accontentarsi del terzo posto, approfitta prima del ko del motore di Sebastian Vettel, quindi della Virtual Safety Car per superare anche Charles Leclerc, per cogliere un successo quasi inatteso. Un finale di gara solidissimo ha permesso al campione del mondo un arrivo in ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia di Formula 1 : La gara è stata decisa dal ritiro di Sebastian Vettel, che ha permesso alle Mercedes di restare in testa davanti a Charles Leclerc

F1 - GP Russia 2019 : il graffio di Lewis Hamilton. Un ultimo giro da fenomeno che evita la prima fila Ferrari : Dopo un inizio di weekend abbastanza complicato e allarmante, Lewis Hamilton è salito di colpi nel momento decisivo del sabato ed ha piazzato la zampata del campione inserendosi in seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima prova stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico classe 1985 ha scongiurato il rischio di una prima fila tutta Ferrari beffando Sebastian Vettel nell’ultimo tentativo ...

F1 - Lewis Hamilton spaventato dalla Ferrari : “Raggiungono velocità folli - hanno la modalità jet” : Charles Leclerc è letteralmente scatenato e in questo momento non si può battere, oggi pomeriggio ha dominato le qualifiche del GP di Russia e ha conquistato la quarta pole position consecutiva nel Mondiale F1. Il monegasco, capace di vincere a Spa e a Monza prima del secondo posto a Singapore, ha rifilato quattro decimi di distacco a Lewis Hamilton: il britannico, secondo al volante della sua Mercedes, ha accusato un ritardo importante dal ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Russia : “Non miglioriamo a ritmo della Ferrari - dobbiamo tirare fuori il massimo” : Lewis Hamilton ha faticato nelle prove libere del GP di Russia 2019 e al termine della giornata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “E’ stata una giornata di scoperta ed esplorazione, non abbiamo però migliorato come gli altri che hanno fatto progressi importanti. Sul dritto avevamo in preventivo un ritardo di otto decimi dalle Ferrari, siamo migliorati ma non al loro ritmo. Pensiamo di migliorare ma non è un ...

VIDEO - F1 GP Russia 2019. Lewis Hamilton : “Contro le Ferrari servirà il massimo” : Le ultime tre sconfitte consecutive sicuramente si sono fatte sentire. Le classifiche sono ancora molto tranquille per le Mercedes, ma quest’ultimo periodo è nettamente favorevole alle Ferrari, con la doppietta di Leclerc ed il successo di Vettel a Singapore. In Russia, per il GP di Sochi, Lewis Hamilton cerca riscatto: “Contro le Ferrari servirà il massimo”. Andiamo a sentire le parole alla vigilia del fenomeno ...

Formula 1 – Lewis Hamilton dal cuore d’oro - il post per il fratello è commovente : “è nato con paralisi cerebrale - ma…” : Lewis Hamilton dolcissimo sui social: il post per il fratello disabile è commovente Sono attualmente in corso le prime libere del Gp di Russia: i piloti della Formula 1 sono tornati in pista a Sochi per un nuovo appuntamento stagionale dopo la doppietta Ferrari di Singapore, che ha regalato a Vettel la prima vittoria stagionale, dopo oltre un anno di digiuno. Lewis Hamilton, che a Marina Bay ha chiuso ai piedi del podio, è motivato a far ...

Formula 1 – Lewis Hamilton scaramantico? Il britannico non si monta la testa : “non sarò il favorito per le prossime gare” : Lewis Hamiltonnon si monta la testa e rimane con i piedi per terra nonostante il largo vantaggio sui rivali: le parole del britannico alla vigilia del Gp di Sochi A Singapore la Ferrari ha conquistato domenica scorsa la sua prima doppietta stagionale, con Vettel alla sua prima vittoria nel 2019, dopo oltre un anno, e Leclerc secondo. Lewis Hamilton ha chiuso la sua gara di Marina Bay ai piedi del podio, ma continua a mantenersi saldamente ...

Lewis Hamilton F1 - GP Russia 2019 : “Il nostro obiettivo è esprimere il massimo della Mercedes” : Lewis Hamilton e il quarto posto a Singapore. Un brutto risultato per il britannico della Mercedes, leader del Mondiale 2019 di F1. Tutti gli addetti ai lavori davano per favorito il “Re Nero” e la W10 ma poi la Ferrari, inaspettatamente, ha fatto saltare il banco a Marina Bay ed è arrivata una doppietta su cui ben pochi avrebbero scommesso alla vigilia dell’appuntamento asiatico. E’ venuto il momento di voltare pagina ...

La regina Elisabetta insegna l’etichetta reale a Lewis Hamilton - : Francesca Rossi La regina Elisabetta non perde mai la sua ironia e nemmeno il senso del dovere, tanto che durante un pranzo non ha avuto alcuno scrupolo a “istruire” il due volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton sulle severe regole del protocollo reale La regina Elisabetta colpisce ancora a suon di ironia e senso del dovere, due caratteristiche che ormai fanno parte del suo carattere e la rendono inarrestabile. ...

Formula 1 - Lewis Hamilton durissimo contro il Gp di Singapore : “è stato quasi più noioso di Monaco” : Il pilota britannico non ha usato mezze misure per criticare il tracciato di Marina Bay, sottolineando come non favorisca affatto i sorpassi Il risultato ottenuto in pista non ha certo aiutato, ma Lewis Hamilton ha usato parole davvero dure per definire il tracciato di Singapore. Il pilota della Mercedes lo ha considerato davvero noioso al pari di Montecarlo, dove i sorpassi sono pressoché impossibili. Lapresse/AFP Una situazione che ha ...

F1 - GP Germania 2019 : rigettato il ricorso dell’Alfa Romeo. Lewis Hamilton e Robert Kubica non perdono i loro punti : Niente da fare per l’Alfa Romeo Racing e ricorso respinto. La scuderia italo-svizzera aveva manifestato forte contrarierà per la penalizzazione di 30 secondi inflitta alle due vetture in occasione del GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale di F1 andata in scena ad Hockenheim: Kimi Raikkonen aveva conquistato il settimo posto davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi ma furono puniti per aver infranto l’articolo 27.1 del ...

