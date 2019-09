Istat | disoccupazione al 9 | 5% | il minimo dal 2011

La disoccupazione ai minimi dal 2011 - ma risalgono gli inattivi : i dati Istat : disoccupazione ai minimi dal 2011 . Ad agosto il tasso, infatti, è sceso al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l’ Istat , spiegando che si tratta del minimo dal novembre del 2011 , quindi da quasi otto anni. Trend simile anche per la disoccupazione giovanile (che riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni): ad agosto è calata di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi al ...

Disoccupazione - dati Istat : ad agosto tasso sceso al 9 - 5% - il minimo da novembre 2011 : Continua a calare la Disoccupazione in Italia. Ad agosto il tasso è sceso al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l’ Istat , spiegando che si tratta del minimo dal novembre del 2011 , quindi da quasi otto anni. Buoni anche i dati sulla Disoccupazione giovanile (15-24anni), che cala di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi al 27,1%. È il tasso più basso da agosto del 2010, ovvero da nove ...

Istat : disoccupazione luglio sale a 9 - 9% : 10.25 La disoccupazione sale al 9,9% a luglio (+0,1% su base mensile),ma resta per il terzo mese consecutivo sotto il 10%. Lo comunica l'Istat.Le persone in cerca di lavoro sono 28.000 in più rispetto a giugno.I disoccupati sono 2mln 566.000, 121.000 in meno rispetto a luglio 2018. disoccupazione giovani al 28,9%: +0,8% rispetto a giugno. In calo del 2,7%,invece, il dato tendenziale. In lieve calo anche il numero di persone occupate: -18.000 ...