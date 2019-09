I Paesi in cui si può votare a 16 anni

Fonte : agi

(Di lunedì 30 settembre 2019) Voto ai sedicenni in meno di un anno: questa una delle priorità che il nuovo governo giallo-rosso dovrebbe fissare in agenda, secondo l'ex premier Enrico Letta. In un'intervista a Repubblica, il direttore dell'Istituto di Studi politici a Parigi chiede al nuovo governo di riaprire il fascicolo Ius Culturae e di abbassare l'età di voto a sedici: “Il mio lavoro sono i ragazzi, è a loro che bisogna pensare”. Secondo Letta si tratta di misure urgenti e facilmente approvabili in parlamento con questa maggioranza. “È un modo per dire a quei giovani che abbiamo fotografato nelle piazze, lodando i loro slogan e il loro entusiasmo: vi prendiamo sul serio e riconosciamo che esiste un problema di sottorappresentazione delle vostre idee, dei vostri interessi. Il momento è ora, non si aspetti per ottenere di più”. Nel 2017 il ...

siileggera : RT @Agenzia_Italia: I Paesi in cui si possono #votare i #sedicenni - alexfoti : RT @Agenzia_Italia: I Paesi in cui si possono #votare i #sedicenni - Agenzia_Italia : I Paesi in cui si possono #votare i #sedicenni -